retour sur l’event Dragon Ball Games Battle Hour

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le tout premier événement DRAGON BALL Games Battle Hour s’est déroulé en ligne la semaine dernière. Retour sur des informations exclusives dévoilées sur certains de nos jeux.

Gogeta SS4 jouable dans DRAGON BALL FighterZ à partir du 10mars!

À partir du 10 mars, Gogeta SS4 fera une entrée fracassante dans l’arène de DRAGON BALL FighterZ. Le surpuissant Saiyan, né de la fusion entre Goku et Vegeta, maîtrise de formidables techniques de combat. Il enchaîne les attaques de corps-à-corps surpuissantes et projette de terrifiantes explosions de ki !

De plus, un nouveau patch sortira le 9 mars pour corriger des problèmes mineurs et rééquilibrer les combattants disponibles.

Gogeta sera disponible le 12 mars dans DRAGON BALL FighterZ et dès le 10 mars en accès anticipé pour tous les possesseurs d’un FighterZ Pass 3.

Gogeta SS4 est un DLC intégré au FighterZ Pass 3. Disponible à l’achat séparément ou par le biais du FighterZ Pass 3.

Le DLC 3 TRUNKS THE WARRIOR OF HOPE sera disponible cet été dans Dragon Ball Z: Kakarot !

TRUNKS THE WARRIOR OF HOPE, troisième DLC pour Dragon Ball Z: Kakarot, sera disponible au début de l’été 2021 et proposera un nouvel arc narratif avec Trunks en provenance du futur.

Nous vous communiquerons plus d’informations très prochainement. En attendant, vous pouvez regarder la bande-annonce du DLC 3

Le LEGENDARY PACK 1 sera disponible le 18 mars dans DRAGON BALL XENOVERSE2!

Le LEGENDARY PACK 1, disponible dès le 18 mars, proposera une toute nouvelle histoire ! En jouant avec la trame temporelle, Fu a généré de nouveaux défis pour les guerriers Z !

Deux personnages dernièrement annoncés seront également intégrés au LEGENDARY PACK 1 : Pikkon et Toppo (le dieu de la destruction).

Pour en savoir plus sur l’histoire, regardez la bande-annonce