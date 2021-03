War Robots a dépassé les 500 millions de dollars de revenu brut

Partager Facebook

Le titre phare du studio Pixonic a franchi un cap significatif et s’impose dans le top 5 des shooters mobiles aux États-Unis

MY.GAMES et Pixonic annoncent aujourd’hui que War Robots, le jeu phare du studio, a dépassé les 500 millions de dollars de revenu brut sur l’ensemble des plateformes où il est disponible. War Robots approche de son septième anniversaire, attire toujours plus de nouveaux joueurs, et demeure l’un des shooters tactiques les plus populaires sur l’App Store et Google Play.

En 2020, War Robots est devenu le seul jeu du top 5 des shooters mobiles aux États-Unis qui n’est pas basé sur une licence prestigieuse. Il partage ainsi le haut du classement avec d’autres jeux très rentables comme Call of Duty: Mobile, PUBG Mobile ou encore Fortnite.

War Robots a connu une croissance stable depuis son lancement en 2014. Plus d’un million de joueurs encore actifs aujourd’hui ont rejoint la communauté il y a plus de deux ans. Le 28 avril 2017 est le jour le plus rentable de l’histoire de War Robots : il s’agissait de l’anniversaire du jeu et les joueurs ont dépensé plus de 995.000 dollars lors des célébrations. Le mois de mai 2020 est quant à lui le mois le plus rentable de l’histoire du jeu, notamment grâce à des améliorations constantes et une augmentation du nombre de joueurs dans le monde entier suite à la pandémie.

“War Robots est une franche réussite pour Pixonic et plus spécifiquement pour toute l’équipe qui travaille sur le projet,” explique Georgy Egorov, PDG de Pixonic, “Nous avons conçu un bon jeu, et des centaines de milliers de personnes y jouent chaque jour. Mais nous ne comptons pas nous arrêter là. Nous souhaitons faire de War Robots une licence au rayonnement international.“

À son lancement, alors qu’il s’appelait encore Walking War Robots, le jeu ne disposait que de cinq robots et de neuf armes. Aujourd’hui, il compte encore plus de robots, mais aussi des pilotes des titans, des drones, une centaine d’armes différentes et des dizaines de cartes. C’est cette variété qui attire et séduit les joueurs compétitifs du monde entier.

En presque sept années d’existence, War Robots est devenu un véritable succès et compte plus de 185 millions d’installations dans le monde entier. Pas un jour ne passe sans que le studio ne soit à l’écoute de sa communauté et n’améliore son jeu. Du nouveau contenu vient constamment enrichir War Robots, notamment grâce aux retours des joueurs.