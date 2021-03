Rust : du gameplay sur PS4 Pro et Xbox One

Après avoir annoncé la sortie de Rust, l’un des jeux de survie multijoueur compétitif les plus féroces et réussis jamais créés, sur consoles au printemps prochain, Double Eleven vient de publier des vidéos de gameplay détaillées du jeu sur PlayStation 4 Pro et Xbox One.

Ces vidéos présentent les variétés d’options de combat que les joueurs peuvent choisir – plus encore, les différentes options de chargement pouvant être créées et la manière dont cette action affecte les combats de groupe et escarmouches en individuel. En d’autres termes, vous mourrez sûrement (énormément) jusqu’à ce que vous maîtrisiez chaque situation aussi unique soit-elle.