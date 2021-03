After the Fall, le FPS multijoueur en VR de Vertigo Games sortira cet été !

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Vertigo Games, l’éditeur et développeur de jeux vidéo VR appartenant à Koch Media Group, est fier d’annoncer aujourd’hui que leur prochain titre After the Fall, sortira cet été sur PlayStation VR, PC VR et sur d’autres plateformes non annoncées pour le moment.

Plus connu pour son FPS en VR Arizona Sunshine, qui figure parmi les meilleures ventes de jeux VR, Vertigo Games propose cette fois-ci avec After the Fall, un jeu d’action rythmé et en coopération jusqu’à 4 joueurs. Retrouvez-vous au cœur d’une version post-apocalyptique de Los Angeles, où vous devrez faire face à des créatures redoutables, dans une lutte sans merci pour votre survie.

After the Fall propose la fonctionnalité multijoueur cross-play, permettant aux joueurs quelque soit leur plateforme, de joueur ensemble pour survivre sur les terres infestées d’un Los Angeles abandonné.

« Depuis les premières étapes de sa conception, nous souhaitions que les joueurs VR s’allient, quelque soit la plateforme sur laquelle ils jouent. En cette période particulière, où l’isolation sociale se développe de plus en plus, cet objectif est d’autant plus pertinent » déclare Richard Stitselaar, Directeur du studio Vertigo Games. « Nous sommes vraiment impatients de passer à la prochaine étape, durant laquelle nous inviterons plus de joueurs à essayer le jeu. Nous communiquerons plus d’informations sur ce titre prochainement ».

Caractéristiques :

Un jeu de tir multijoueur en VR épique : Seul ou à plusieurs, affrontez un monde en VR post-apocalyptique infesté d’ennemis, par les créateurs d’Arizona Sunshine ® .

Seul ou à plusieurs, affrontez un monde en VR post-apocalyptique infesté d’ennemis, par les créateurs d’Arizona Sunshine . Gelé en enfer : Explorez et fouillez des ruines gelées et infestées d’ennemis pour assurer votre survie dans une version post-apocalyptique du Los Angeles des années 80.

Explorez et fouillez des ruines gelées et infestées d’ennemis pour assurer votre survie dans une version post-apocalyptique du Los Angeles des années 80. Des combats de boss légendaires : Affrontez des hordes innombrables, réveillez le tacticien qui sommeille en vous pour vaincre des ennemis spéciaux, et mettez votre vivacité à l’épreuve face à des boss impressionnants.

Affrontez des hordes innombrables, réveillez le tacticien qui sommeille en vous pour vaincre des ennemis spéciaux, et mettez votre vivacité à l’épreuve face à des boss impressionnants. Développez votre style de combat : Profitez d’un vaste choix d’armes et de pouvoirs destructeurs, du contrôle de foule à la manipulation d’ennemis, à travers des mouvements réalistes.