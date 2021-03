Retour vers le futur pour la Saison 4 de Fall Guys le 22 mars !

Partager Facebook

Fall Guys: Ultimate Knockout téléporte ses haricots dodus dans le futur avec un Blunderdome pimpé aux néons pour la Saison 4, disponible à partir du 22 mars prochain sur PS4 et PC !

Des astronautes, des envahisseurs extraterrestres et même de mystérieux Beans In Black : tout le monde va tenter de doubler tout le monde dans cette nouvelle saison exceptionnelle bardée de 7 nouvelles Épreuves, de cosmétiques fluo, d’emotes incroyables et de tout un tas de joyeusetés typiques de l’année 4041 !

Il y a quand même quelque chose de louche avec cette bande-annonce…

Nous sommes impatients de vous livrer de nouveaux éléments avant la sortie, mais tenez vous prêts à faire face aux défis épicés de Roll On, Skyline Stumble, Power Trip ou encore Big Shots. Le futur ne sera pas de tout repos !

Fall Guys: Ultimate Knockout est disponible sur PlayStation 4 et PC via Steam. Trébuchez jusqu’à fallguys.com, vautrez-vous sur Discord et suivez Fall Guys à la trace sur Twitter, Instagram et Tik Tok pour tout savoir de vos futurs échecs cuisants contre le reste du monde.