Samurai Shodown : l’Édition Spéciale physique pour Xbox Series X|S est disponible

Une édition standard est également disponible en téléchargement sur Xbox Series X|S

SNK CORPORATION a le plaisir d’annoncer que Samurai Shodown Special Edition est désormais disponible sur les consoles next-gen Xbox Series X|S. En collaboration avec Koch Media, l’édition physique rejoint les rayons des magasins dès aujourd’hui en Europe, Amériques, Afrique, Moyen-Orient, Océanie, Australie et en Nouvelle-Zélande. Une édition standard est également disponible en téléchargement.

Samurai Shodown tourne à 120 FPS sur Xbox Series X. Grâce au Smart Delivery, les joueurs qui possèdent le jeu sur Xbox One peuvent y jouer sur Xbox Series X|S sans coût supplémentaire. Les DLC sont également transférables.

Afin que les fans de jeux de combat puissent ajouter la dernière édition de Samurai Shodown à leur étagère, Koch Media lance une Édition Spéciale physique agrémentée de bonus : le Season Pass 1, qui contient quatre personnages et un costume, ainsi que le nouveau personnage Cham Cham, qui rejoint l’impressionnant roster de combattants. L’Édition Spéciale physique est désormais disponible sur les boutiques en ligne et dans les magasins participants au prix de 54,99 €.

L’édition standard de Samurai Shodown pour Xbox Series X|S est également disponible dès aujourd’hui en téléchargement, au prix de 54,99 €. Elle offre les même améliorations que l’Édition Spéciale physique mais ne contient aucun DLC.

Depuis sa création en 1993, la série Samurai Shodown a redéfini les jeux de combat. Onze ans après le précédent opus, en 2019, la franchise accueille un tout nouveau jeu. Prenant place dans le Japon du 18ème siècle, trois ans avant le titre original, Samurai Shodown marque le retour de treize personnages adorés des fans. Ils sont rejoints par trois nouveaux combattants. Shizumaru Hisame, protagoniste de Samurai Shodown III, fait notamment partie de la bataille aux côtés de Gongsun Li, issu du populaire jeu mobile Honor of Kings. Davantage de personnages sont disponibles via les Season Pass 1 et 2, et le troisième est lancé aujourd’hui. Des concepts iconiques tels que la Jauge de Rage, la Lame Éclair et le Coup Super Spécial sont également de retour et permettent aux joueurs de renverser la vapeur lors d’un combat, même s’ils sont proches de la mort.