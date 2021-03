Two Point Hospital: JUMBO Edition est disponible sur consoles !

Partager Facebook

Quel est le point commun entre un bâtiment gouvernemental secret et une gigantesque éco-cité ? Les deux peuvent être visitées dans Two Point Hospital: JUMBO Edition, disponible maintenant sur PlayStation® 4, Microsoft Xbox® One et Nintendo™ Switch !

Découvrez la puissance du JUMBO dans cette bande-annonce :

La très maousse JUMBO Edition contient le jeu de base, ses quatre extensions et deux packs d’objets pour un total de 27 hôpitaux, 189 maladies et une tonne d’éléments à disposer avec goût dans vos centres hospitaliers ! Les joueurs peuvent voyager dans de nouvelles zones du Two Point County et découvrir des espèces extraterrestres dans Rencontres du Troisième Type, ou encore accompagner le maire du comté dans son voyage vers le succès écologique dans En Pleine Nature .

Contenu de la JUMBO Edition :