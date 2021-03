LA COLLECTION K/DA x LOGITECH G ARRIVE EN SUISSE

Partager Facebook

Logitech G est ravi d’annoncer que sa nouvelle collection de produits gaming, sous licence officielle League of Legends, est disponible dès aujourd’hui en Suisse et dans le monde entier.

Nommée collection K/DA, elle est à l’effigie du groupe de K-pop du même nom, formé de quatre chanteuses virtuelles tirées du jeu League of Legends : Ahri, Akali, Evelynn et Kai’sa. La collection mêle harmonieusement la technologie de haute performance de Logitech G au design unique inspiré du groupe de k-pop.

La collection K/DA intègre deux des produits préférés des fans de Logitech G : la souris Logitech G502 HERO (prix de vente conseillé : CHF 109.00) ainsi que le clavier mécanique Logitech G PRO (prix de vente conseillé : CHF 169.00). Ils s’ajoutent à 3 équipements de la gamme : le casque sans-fil G733 K/DA (prix de vente conseillé : CHF 169.00), la souris G305 K/DA (prix de vente conseillé : CHF 79.00) et le tapis de souris Logitech G840 K/DA (prix de vente conseillé : CHF 69.00).

Annoncée en Octobre 2020, la collection K/DA fait partie du partenariat exclusif avec Riot Games, le créateur de League of Legends ( LoL), le jeu de PC le plus joué au monde.

League of Legends (LoL), est un jeu de stratégie en équipe dans lequel deux équipes de cinq champions s’affrontent pour détruire la base adverse. LoL est un géant dans l’industrie des jeux vidéos, avec près de 8 millions de joueurs concurrents se connectant chaque jour.

Les nouveaux produits sont disponibles à partir d’aujourd’hui sur logitechG.com.