Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4 : concours de création de circuit !

Milestone est fier d’annoncer aujourd’hui son concours de création de circuit pour Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4. Cela sera un défi totalement inédit et original pour les joueurs du monde entier, qui leur permettra de laisser libre cours à leur créativité.

Avez-vous déjà rêvé que le circuit que vous ayez construit devienne réalité ? C’est ce qu’il va se passer !

Le 14 avril, les joueurs auront la possibilité de réaliser un circuit qui sera recréé et inclus dans l’édition 2022 du championnat officiel ! C’est une première dans l’histoire qu’une création issue d’un jeu vidéo soit reproduite dans la réalité.

Comment cela fonctionne-t-il ? Entre le 14 avril 2021 et le 14 juin 2021, les joueurs qui souhaitent participer au concours devront réaliser un circuit virtuel via le mode éditeur de circuit disponible dans Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4.

Il est demandé aux joueurs d’être créatifs et d’imaginer comment serait la piste de leur rêve. C’est une occasion unique qu’ils devront saisir pour voir courir leur pilote préféré sur leur circuit !

Un juré, composé de différentes personnalités de l’industrie, choisira les 25 meilleurs créations. Ensuite, une commission technique sélectionnera la meilleure, qui sera la piste recréée.

