Neverwinter : Sharandar – Episode 1 : La Dent de fer est désormais disponible sur PlayStation ®4 et Xbox One

L’Épisode 2 : La gardienne des âmes arrivera le 13 avril sur PC et le 13 mai sur consoles.

Perfect World Entertainment et Cryptic Studios ont le plaisir d’annoncer que l’Épisode 1 : La Dent de fer, le premier des trois épisodes de Sharandar, la nouvelle extension de Neverwinter, est désormais disponible sur Xbox One et PlayStation®4. L’Épisode 2 : La gardienne des âmes, le prochain épisode de la nouvelle extension, sortira le 13 avril sur PC et le 13 mai sur consoles.

La gardienne des âmes marque la deuxième phase des aventures dans la nouvelle version des terres mystiques de Sharandar, découverte en jeu lors de sa toute première extension en 2013 : Fury of the Feywild. Elle enverra les aventuriers au Jardin ravivé pour découvrir pourquoi les morts ont pris possession de la zone. Ce nouvel épisode apportera des nouveautés à Sharandar, dont de nouvelles rencontres héroïques et de nouvelles zones d’aventure à explorer dans un décor retravaillé, une nouvelle guenaude menaçante, de nouvelles récompenses et bien plus encore !

Vous pouvez consulter la bande-annonce de lancement officielle de Neverwinter : Sharandar ici :

À propos de Neverwinter : Sharandar

Cette nouvelle extension en trois épisodes pour Neverwinter est centrée sur Sharandar, une refonte complète de la zone d’aventure dévoilée dans la toute première extension du jeu en 2013 : Fury of the Feywild, où la paix ayant suivi la défaite de Malabog est en danger. Les ennemis jadis vaincus sont de retour et un mal étrange rôde dans le Feywild, sur le bastion elfique ancestral de la zone. Dans ce marasme, trois infâmes guenaudes attirées à Sharandar par le pouvoir des elfes se sont appropriées les environs et ont rassemblé les sbires disséminés de Malabog, ainsi que d’autres nombreuses créatures brutales depuis longtemps ignorées par les cours féeriques.

Au fil des trois épisodes de Neverwinter : Sharandar, les joueurs devront affronter cette menace ancestrale pour ramener la paix à Sharandar. Repoussant un peu plus les ténèbres à chaque épisode, ils se familiariseront avec les lieux et verront l’histoire de Sharandar évoluer. Chaque évolution apportera son lot de nouvelles fonctionnalités, dont une refonte visuelle unique, du contenu narratif, de vastes zones d’aventure, des rencontres héroïques exigeantes et des récompenses épiques.

L’Épisode 1 : La Dent de fer, disponible sur Xbox One, PlayStation®4 et toutes les plateformes PC, dont Steam, Epic Games Store et Arc, propose aux nouveaux joueurs comme aux anciens de découvrir les terres du Feywild et Sharandar qui les mèneront aux Ruines de Malabog pour enquêter sur la disparition d’un dignitaire elfe. Confrontés à des créatures brutales qui n’hésiteront pas à tuer les imprudents qui entrent dans les ruines, les joueurs devront unir leurs forces pour mériter le titre de Protecteurs du Feywild et s’opposer aux ténèbres.

L’Épisode 1 : La Dent de fer ajoute une grande quantité de contenus à explorer sur PC, ainsi que d’incroyables nouveautés. La liste exhaustive des fonctionnalités incluses dans le premier épisode comprend :

Zone d’aventure des Ruines de Malabog – Explorez les Ruines de Malabog, où ce qu’il reste de l’armée de Malabog a rejoint les rangs des sbires de la Guenaude de fer. Désormais unies, ces créatures brutales et meurtrières ont recommencé à terroriser les terres de Sharandar.

– Explorez les Ruines de Malabog, où ce qu’il reste de l’armée de Malabog a rejoint les rangs des sbires de la Guenaude de fer. Désormais unies, ces créatures brutales et meurtrières ont recommencé à terroriser les terres de Sharandar. Nouveau centre d’activité de la Nouvelle Sharandar – Les elfes d’Iliyanbruen de la Nouvelle Sharandar ont profité du répit après la défaite du Roi Malabog pour rebâtir leur forteresse, véritable refuge pour les voyageurs, comme pour les créatures féeriques.

– Les elfes d’Iliyanbruen de la Nouvelle Sharandar ont profité du répit après la défaite du Roi Malabog pour rebâtir leur forteresse, véritable refuge pour les voyageurs, comme pour les créatures féeriques. Repaire de la Guenaude de fer – L’ignoble Guenaude de fer a élu domicile dans les Ruines de Malabog. Oserez-vous descendre dans les profondeurs pour affronter cette immonde créature ?

– L’ignoble Guenaude de fer a élu domicile dans les Ruines de Malabog. Oserez-vous descendre dans les profondeurs pour affronter cette immonde créature ? Donjon de haut niveau Le Tombeau des étoiles – La cour Invisible est menée par la Reine de l’air et des ténèbres, une entité immatérielle d’une grande puissance. Elle renferme dans le Tombeau des étoiles un puissant objet magique connu sous le nom de Diamant de la nuit. Pourrait-il être la clé pour vaincre les guenaudes ?

Les deux épisodes suivants, Épisode 2 : La gardienne des âmes et Épisode 3 : La Cour odieuse, prolongeront l’intrigue de Neverwinter : Sharandar à une date ultérieure.