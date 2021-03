Hearthstone : Forgés dans les Tarides sortira le 30 mars

Partager Facebook

Les premières cartes de l’extension viennent d’être dévoilées

Blizzard Entertainment annonce aujourd’hui la date de sortie de la prochaine extension de Hearthstone. Cette dernière, intitulée Forgés dans les Tarides, sera disponible le 30 mars prochain et introduira 135 nouvelles cartes. Les toutes premières cartes de l’extension ont d’ores et déjà été dévoilées et les autres suivront tout au long de la semaine sur de nombreux supports.











Les dernières cartes seront dévoilées à partir de 19h00, heure de Paris, le 22 mars prochain, sur Twitch et YouTube, en compagnie du créateur de contenu RegisKillbin, du responsable de la communauté Chris Sierre et de la conceptrice Liv Breeden.

Le 23 mars à partir de 18h00, heure de Paris, les créateurs dédiés à Hearthstone présenteront le nouvel ensemble de cartes ainsi que les decks qui auront remporté le concours sur leurs chaînes respectives. Chaque deck joué contiendra au moins 10 cartes de Forgés dans les Tarides.

Les Fireside Gatherings privés de pré-lancement permettront à tous les joueurs d’ouvrir leurs paquets de cartes de Forgés dans les Tarides avant la sortie officielle de l’extension, le 30 mars, le tout sans quitter le confort et la sûreté de leur domicile. Les Fireside Gatherings privés de pré-lancement se dérouleront le week-end précédant la sortie de Forgés dans les Tarides, du 26 mars à 19h00 au 29 mars à 19h00, heure de Paris.

En plus de pouvoir ouvrir leurs paquets en avant-première, les fêtes de pré-lancement permettront aux joueurs de participer aux Bras de fer des Fireside Gatherings avec leurs cartes flambant neuves. Dans le Bras de fer Carnaval de cartes de Forgés dans les Tarides, ils pourront construire des decks avec les cartes des paquets ouverts pendant l’évènement de pré-lancement. Aucune limite de classe ou de doublons ne s’appliquera. La recette de la ténacité est un Bras de fer qui permettra quant à lui d’utiliser de nouveaux modèles de decks préconstruits avec les cartes de la nouvelle extension. Il n’est pas nécessaire d’avoir préacheté des paquets pour jouer à ce Bras de fer.

Pour découvrir le calendrier de présentation des cartes et en savoir plus sur les Fireside Gatherings privés de pré-lancement, rendez-vous sur le site officiel de Hearthstone.