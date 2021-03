Conqueror’s Blade : Wolves of Ragnarok est désormais disponible

Partager Facebook

Une septième saison de contenu pour le MMO de tactique médiévale, qui apporte son lot de nouveautés nordiques à commencer par des runes et des Vikings

MY.GAMES et Booming Tech annoncent le lancement de la septième saison de contenu de Conqueror’s Blade. Intitulée Season VII: Wolves of Ragnarok, cette dernière apporte son lot de nouveautés dont des unités inspirées des Vikings, un système de runes pour améliorer les personnages, et une vaste carte de bataille de siège. En plus de ces ajouts gratuits, Conqueror’s Blade accueille également un nouveau passe de bataille qui permet aux joueurs de débloquer plus d’une centaine de récompenses exclusives, dont des objets d’apparat inspirés par la mythologie nordique. Une nouvelle bande-annonce, accompagnée du morceau Alfadhirhaiti du groupe nordique Heilung, est désormais disponible sur YouTube.

Ces trois nouvelles unités permettent désormais aux seigneurs de guerre de recruter de féroces guerriers nordiques. Pour commencer, les Skjaldmös sont un groupe de femmes vouées au culte de Freyja, gardiennes de leurs lieux de culte en temps de paix. Sur le champ de bataille, elles font preuve d’une adaptabilité peu commune. En plus de leur bouclier, elles peuvent aisément alterner entre combat à l’épée ou à la lance : la première offre plus de puissance brute tandis que la seconde dispose bien évidemment d’une meilleure portée et est efficace contre la cavalerie. Les Skjaldmös peuvent par ailleurs former le légendaire mur de boucliers autour de leur seigneur pour le protéger.

Ceux et celles qui sont à la recherche de quelque chose d’un peu plus agressif peuvent se tourner vers les Berserkers. Ces derniers sont l’exemple parfait du combattant en armure légère mais lourdement armé, devenu l’un des grands classiques de Conqueror’s Blade. Les Berserkers sont la rage faite homme et forment de terrifiantes troupes de choc capables de charges dévastatrices grâce à leurs haches à deux mains.

Les Fils de Fenrir sont peut-être les plus étranges du lot et viennent compléter ce trio d’unités nordiques. Ces fanatiques animalistes sont extrêmement agiles, et très rapides pour une unité d’infanterie. Cette incroyable vitesse peut encore être accrue en utilisant une de leurs compétences. En formation dispersée, ils sont redoutables face à des unités de combat à distance prises de court.

En plus de ces unités, un nouveau système de runes a été ajouté pour permettre aux joueurs d’améliorer les armes et armures de leurs personnages. Différents types de runes sont disponibles et proposent des améliorations passives qui viennent renforcer les compétences et les styles de combat liés à chaque arme. Les runes sont débloquées au fur et à mesure que le joueur progresse dans la saison et sont remises à zéro lorsqu’elle touche à sa fin. Enfin, les runes peuvent être utilisées plusieurs fois, il est donc intéressant d’expérimenter diverses combinaisons.

Conqueror’s Blade est un MMO de tactique médiévale disponible en téléchargement gratuit sur PC. Il est développé par Booming Tech et édité par MY.GAMES. Les joueurs y incarnent un seigneur de guerre, recrutent et commandent des troupes, et bâtissent leur propre empire dans un vaste monde ouvert. Dans Conqueror’s Blade, les joueurs peuvent prendre part à des batailles de siège à quinze contre quinze pendant lesquelles ils doivent défendre leur forteresse ou submerger celle de l’adversaire. Onze spécialisations d’armes sont disponibles pour les seigneurs de guerre, ainsi que plus de quatre-vingt unités de mêlée, de combat à distance ou de cavalerie, toutes inspirées par les plus grandes armées de l’histoire. Grâce à des mises à jour de contenu régulières et conséquentes, Conqueror’s Blade est l’expérience de combat médiéval ultime pour les joueurs du monde entier, qu’ils décident de s’unir et de s’affronter.