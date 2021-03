La collection NeoGeo Pocket Color Selection Vol.1 est disponible

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Quatre jeux rejoignent les six titres NeoGeo Pocket Color Selection déjà disponibles

SNK CORPORATION annonce aujourd’hui que la compilation NeoGeo Pocket Color Selection Vol.1 est désormais disponible en téléchargement sur le Nintendo eShop. Cette collection rétro rassemble dix classiques du jeu portable avec leurs graphismes et sons d’origine, au prix de 39,99 €.

Pour cette collection, quatre titres ont été ajoutés aux six jeux déjà disponibles à la vente. Les titres compatibles avec la NeoGeo Pocket sont également jouables en monochrome, et les fans peuvent observer des modèles 3D des jeux originaux et de leurs cartouches. Les dix jeux sont disponibles en mode sur table et en mode portable.

La compilation NeoGeo Pocket Color Selection Vol.1 comprend les titres suivants :

SNK Gals’ Fighters

Samurai Shodown!2

King of Fighters R-2

The Last Blade: Beyond the Destiny

Fatal Fury : First Contact

SNK vs. Capcom: The Match of the Millenium

Metal Slug 1st Mission (mode solo uniquement)

Metal Slug 2nd Mission (mode solo uniquement)

Dark Arms Beast Buster 1999

Big Tournament Golf