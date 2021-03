Magic: Legends détaille sa bêta en vidéo

Partager Facebook

Perfect World Entertainment et Cryptic Studios ont publié une nouvelle vidéo et un article à propos de Magic: Legends, le nouvel A-RPG free-to-play basé sur Magic: The Gathering, le jeu de cartes stratégique de Wizards of the Coast. Cette vidéo montre en détails ce qui attend les joueurs lors de la bêta ouverte, qui commencera la semaine prochaine.

Par la biais de cette vidéo et de l’article associé, l’équipe de Cryptic Studios explicite sa vision de la bêta ouverte et explique certaines mécaniques de jeu qui auront un rôle crucial pour les joueurs durant cette phase : le choix de leur classe, la construction de leur deck, l’équipement et artefacts, le multijoueur, le futur du jeu et bien plus encore.

La bêta ouverte de Magic: Legends commencera sur Arc Games et l’Epic Games Store le 23 mars prochain. Les inscriptions à la bêta sont d’ores et déjà ouvertes à l’adresse suivante : PlayMagicLegends.com/fr.

Magic: Legends est un A-RPG free-to-play en ligne à monde persistant de type « hack’n’cast » basé sur Magic: The Gathering, le célèbre jeu de cartes stratégique de Wizards of the Coast. Un mal ancestral œuvre dans l’ombre et les joueurs devront endosser le rôle d’un planeswalker, un puissant mage capable de voyager à travers les mondes, afin de vaincre cette menace. À mesure qu’ils exploreront les plans du Multivers, ils agrandiront leur collection de sorts et construiront le deck idéal pour maîtriser le chaos de la bataille qui s’annonce. Développé par Cryptic Studios et publié par Perfect World Entertainment, Magic: Legends sortira sur PC, Xbox One et PlayStation®4 dans le courant de l’année 2021. Pour plus d’informations, rendez-vous sur PlayMagicLegends.com.