Pégases 2021 : Microsoft Flight Simulator et Tell Me Why à l’honneur

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Pour la deuxième année consécutive, la cérémonie des Pégases de l’Académie des arts et techniques du jeu vidéo a récompensé ce 17 mars le meilleur du jeu vidéo français, lors d’une soirée en ligne de prestige.

L’année 2020 fut exceptionnelle pour l’écosystème Xbox et nombre de jeux édités par Microsoft ou inclus dans le catalogue du Xbox Game Pass figuraient dans la liste des nommés pour la cérémonie. Ces jeux de l’écosystème Xbox ont ainsi été nommés dans 11 catégories. Nous sommes tout particulièrement heureux de célébrer cette année 6 trophées délivrés à des titres produits par Microsoft et Xbox, dont ceux du Meilleur Jeu Vidéo pour Microsoft Flight Simulator, de l’Excellence Narrative pour Tell Me Why et du Meilleur Jeu Vidéo Etranger pour Ori and the Will of the Wisps. A noter également 3 trophées délivrés à Haven et Streets of Rage 4, titres français tous deux disponibles dans le Xbox Game Pass.