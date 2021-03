SCARLET NEXUS SERA DISPONIBLE LE 25 JUIN 2021 !

Partager Facebook

Les précommandes pour SCARLET NEXUS sont désormais disponibles ! Le jeu sera quant à lui disponible dès le 25 juin 2021 sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4 et PC Digital.

Avec une histoire double, commencez votre aventure soit avec Yuito Sumeragi, une recrue énergique issue d’une prestigieuse famille politique, soit avec Kasane Randall, la mystérieuse éclaireuse dont la puissance et l’habileté ont acquis une grande notoriété parmi les BEA. Vous pourrez révéler toute l’histoire et percer tous les mystère de SCALET NEXUS, pris entre la technologie et les capacités psychiques, au fur et à mesure que les différentes expériences des deux protagonistes s’entrecroisent.

Afin d’en savoir plus sur Kasane et les membres de son groupe, découvrez le dernier trailer du jeu ainsi que le teaser de la prochaine série d’animation SCARLET NEXUS produite par Sunrise.

SCARLET NEXUS sera disponible en Editions Standard, Deluxe et Gardiens avec des bonus d’achats anticipés. Les éditions sont disponibles uniquement en précommande sur les stores numériques et auprès des détaillants participants.

L’Edition Deluxe (version digital uniquement) inclut :

Le jeu vidéo SCARLET NEXUS, un Artbook digital, la bande-son originale, un set « tenue de combat rouge », l’élément de personnalisation « Les Autres » et des modules SAS.

L’Edition Gardiens (exclusivement disponible sur la boutique BNEE E-commerce ) inclut :

Le jeu vidéo SCARLET NEXUS, 3 lithographies, 1 Artbook, des stickers BEA, 1 Steelbook et tous les éléments digitaux de la Deluxe Edition.

Le bonus de précommande inclut :

Un set « tenue de combat rouge », l’élément de personnalisation « Attrape-rêves », l’élément de personnalisation « Vision faciale sceau », des accessoires Baki.