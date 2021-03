The King of Fighters XV : Terry Bogard complète la Team Fatal Fury

Terry Bogard, son frère Andy et leur ami Joe Higashi forment la Team Fatal Fury

SNK CORPORATION dévoile aujourd’hui une nouvelle équipe pour son prochain titre The King of Fighters XV (KOF XV). La Team Fatal Fury réunit Terry Bogard, Andy Bogard et Joe Higashi, trois vétérans des séries Fatal Fury et KOF.

KOF XV, prévu pour 2021, s’inscrit dans la lignée des précédents opus The King of Fighters avec ses iconiques combats par équipes de 3. Les différentes équipes ont chacune leur propre histoire et fin.

Après que leur père adoptif Jeff Bogard ait été cruellement assassiné par Geese Howard, maître du crime, Terry Bogard et son frère Andy se donnent pour mission de le venger. Ils voyagent ainsi à travers le mode afin d’apprendre différents styles de combat. La personnalité rayonnante d’Andy et sa bonté font de lui une sorte de héro aux yeux des enfants de la rue.

Andy Bogard décide de venger la mort de son père adoptif en apprenant le Koppoken, un art martial qui correspond bien à sa silhouette élancée, et le Shiranui-ryuu Ninjutsu. Il suit un code moral stricte et respecte toujours ses adversaires. Actuellement, il est en couple avec Mai Shiranui.

Voyageant seul en Thaïlande, Joe Higashi a gravi les échelons pour devenir un champion de boxe Muay-thaï. Malgré sa personnalité espiègle, il est particulièrement sérieux au sujet de ses entraînements. Il a rencontré Terry et Andy à South Town, et les trois combattants sont restés bons amis depuis ce jour.