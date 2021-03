Traffic Jams sortira le 8 avril 2021 sur Oculus Quest et PC VR

Partager Facebook

Cette date de sortie est accompagnée d’un nouveau trailer dévoilant toutes les destinations, ainsi que les divers évènements auxquels les joueurs devront faire face au cours de leur aventure.

L’éditeur spécialisé dans les jeux vidéo en VR, Vertigo Games et Little Chicken Game Company (REKT !, Track Labs) annoncent que Traffic Jams, leur jeu de simulation de gestion de circulation routière, sortira sur Oculus Quest et PC VR le 8 avril 2021. Il sortira également sur PlayStation VR plus tard cet été.

Dans le monde de Traffic Jams, les lumières des feux ont disparu et vous êtes le seul à pouvoir garder la circulation fluide. Cette aventure délirante à travers les villes les plus iconiques du monde, vous demande de gérer le chaos présent sur les routes. Chaque ville propose son lot de défis et d’événements à débloquer comme « des déboulés de fromage », le lancer de frisbee sur des piétons innocents, mais également des catastrophes naturelles (ou pas) comme des incendies ou des chutes de météorites. Il est temps de prouver que vous êtes le meilleur contrôleur de circulation !