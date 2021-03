Le téléviseur Samsung Neo QLED disponible dans le commerce suisse dès aujourd’hui

Partager Facebook

Le téléviseur Neo QLED doté de la technologie Quantum Mini LED est disponible en Suisse dès aujourd’hui. Cette technologie évolutive offre une expérience visuelle exceptionnellement réaliste et intelligente. Jouer sur le téléviseur est également un plaisir grâce à la fonction Ultrawide GameView. Le design Infinity One confère au Neo QLED une apparence élégante et présente un écran quasiment dépourvu de bordure.

Durant des décennies, les téléviseurs n’ont servi qu’à regarder des films et des émissions. Ils font désormais office de salles de conférence et d’appareils de remise en forme. L’an dernier, le grand public a découvert de nombreuses fonctionnalités pour la première fois. «Le téléviseur joue un rôle inédit dans la vie des consommatrices et consommateurs. Samsung entend donc proposer une nouvelle définition de ce rôle en 2021, en fonction de leurs besoins et de leurs intérêts», explique Dario Casari, Country Manager chez Samsung Suisse.



Samsung fait passer la technologie QLED au stade supérieur

La Quantum Mini LED est conçue de telle sorte qu’elle ne représente que 1/40e de la taille d’une LED classique. Au lieu d’une lentille diffusant la lumière et d’un boîtier maintenant la LED en place, la Quantum Mini LED est dotée de microcouches incroyablement fines contenant de nombreuses autres LED.



En outre, le Neo QLED bénéficie du puissant processeur Neo Quantum de Samsung aux capacités d’upscaling améliorées. Exploitant jusqu’à 16 modèles de réseaux neuronaux différents, tous entraînés à l’upscaling via IA et à la technologie d’apprentissage profond, le processeur Neo Quantum assure l’optimisation de la qualité de l’image en sortie en 4K et 8K, quelle que soit la qualité du signal d’entrée.



Un design fin doté d’un écran quasiment dépourvu de bordure

Le design Infinity One présente un écran pratiquement dépourvu de bordure pour une expérience télévisuelle plus immersive. Le boîtier Slim One Connect à clipser du Neo QLED 8K, un tout nouveau système de gestion des câbles qui se fixe à l’arrière du téléviseur, facilite l’installation et offre une esthétique plus épurée.



Le Neo QLED 8K modèle 2021 est également doté de plusieurs fonctions audio haut de gamme qui emplissent l’espace: le son dynamique de l’Object Tracking Sound (OTS) Pro suit le mouvement des objets à l’écran, tandis que le SpaceFit Sound analyse l’environnement physique où se trouve le téléviseur et restitue un son immersif adapté à l’espace.



Une expérience de jeu ultime sur téléviseur

Leurs fonctionnalités innovantes font des Samsung Neo QLED et QLED des compagnons de jeu de nouvelle génération exceptionnels sur Xbox Series X. De plus, grâce à une définition de 4K, un taux de rafraîchissement de 120 images par seconde et un temps de réponse de 5,8 ms, les Samsung Neo QLED et QLED restituent les moindres détails avec une extrême précision.



En vue d’optimiser davantage encore les performances de la gamme 2021 des Samsung Neo QLED et QLED, Samsung a également collaboré avec AMD pour créer le premier téléviseur compatible Freesync Premium Pro pour les jeux sur PC et consoles. Résultat: une expérience de jeu en HDR absolument extraordinaire. La nouvelle Game Bar de Samsung permet également de garder instantanément un œil sur les aspects essentiels du jeu. Grâce à cette barre, les utilisatrices et utilisateurs ont accès au Super Ultrawide GameView de Samsung, qui permet d’afficher sur le téléviseur des rapports d’aspect ultra-larges habituellement réservés aux écrans de jeu.



Disponibilité

Les modèles Samsung Neo QLED 8K (QN800A et QN900A) sont dès aujourd’hui disponibles dans des formats d’écran de 65, 75 et 85 pouces. Les modèles 4K (QN95A, QN90A et QN85A) offrent encore plus de choix, à partir de 50 pouces (QN90A) et jusqu’à 85 pouces.