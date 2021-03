Fall Guys: Ultimate Knockout lance sa Saison 4 !

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Fall Guys: Ultimate Knockout poursuit ses expérimentations aux confins du fun avec le lancement de la Saison 4, sur PC et consoles PlayStation. Des astronautes, des aliens et des costumes galactiquement funky s’invitent dans la danse stellaire de cette nouvelle saison dont la multitude de nouvelles épreuves, défis, costumes et délicieuses fonctionnalités sont à découvrir entre haricots fluo de bonne compagnie !

Saison 4 : les nouvelles épreuves !

Skyline Stumble – Le nouveau gauntlet à 60 joueurs offre un assortiment d’obstacles futuristes innovants comme des zones à zéro gravité, des champs de force et des lasers !

– Le nouveau gauntlet à 60 joueurs offre un assortiment d’obstacles futuristes innovants comme des zones à zéro gravité, des champs de force et des lasers ! Hoverboard Heroes – Mettez les voiles sur des flots gluants pour plonger et trébucher sur de périlleux obstacles. Surfez sur le chaos ambiant à l’aide d’un hoverboard jusqu’à la ligne d’arrivée. Attention à l’élimination !

– Mettez les voiles sur des flots gluants pour plonger et trébucher sur de périlleux obstacles. Surfez sur le chaos ambiant à l’aide d’un hoverboard jusqu’à la ligne d’arrivée. Attention à l’élimination ! Basketfall – Jouez en équipe pour un peu de streetball à faible gravité. C’est Fall Guys dans le futur, donc préparez-vous à un nombre improbable de ballons et des triple-paniers !

– Jouez en équipe pour un peu de streetball à faible gravité. C’est Fall Guys dans le futur, donc préparez-vous à un nombre improbable de ballons et des triple-paniers ! Short Circuit – Un nouveau genre de course qui balance les haricots rigolos sur la piste pour défier la gravité dans une suite de tours parsemés d’obstacles corsés !

– Un nouveau genre de course qui balance les haricots rigolos sur la piste pour défier la gravité dans une suite de tours parsemés d’obstacles corsés ! Power Trip – Déboulez sur un dance floor futuriste et allumez les cases dans ce battle disco survolté !

– Déboulez sur un dance floor futuriste et allumez les cases dans ce battle disco survolté ! Big Shots – Comment rester en équilibre sur une plateforme quand on vous balance des aimants, des étoiles gonflables, des donuts géants et des planètes Saturn miniatures à la figure ? Vous allez bientôt le découvrir !

– Comment rester en équilibre sur une plateforme quand on vous balance des aimants, des étoiles gonflables, des donuts géants et des planètes Saturn miniatures à la figure ? Vous allez bientôt le découvrir ! Roll On – Roll Out… mais en course ?! Dans ce classique revisité, 60 joueurs se précipitent jusqu’à la ligne d’arrivée en passant par une tripotée de tambours rotatifs remuants. Ne…tombez…pas !

Nouvelle fonctionnalité : le mode Squad ! Qualifiez-vous ensemble en escouade de 4, avec la victoire pour tous si l’un des quatre remporte le stage final !

Nouveau type d’épreuve : Squad Race ! Marquez pour votre équipe en passant la ligne d’arrivée : meilleure est votre position, plus élevé est votre score ! L’escouade qui marque le moins de points est éliminée, donc chaque performance compte.

Nouveau type d’épreuve : Squad Survival ! Restez en dehors du slime et gagnez de précieux points pour votre équipe ! L’équipe qui a le score le plus bas est éliminée, donc n’hésitez pas à harceler vos adversaires en groupe pour les sortir du match !

Nouvelle fonctionnalité : les Défis Quotidiens ! A chaque jour son lot de nouveaux défis à compléter pour gagner des bundles de Fame et des Éclats de Couronne !

Nouvelle monnaie : les Éclats de Couronne. Gagnez 60 Éclats de Couronne et transformez-les en une toute nouvelle Couronne ! Vous obtenez les Eclats dans les Défis et les épreuves de Squads, et vous pouvez consulter votre trésor de guerre à l’écran de sélection d’Émission !

Découvrez l’ensemble des nouveautés de la Saison 4 de Fall Guys ici.

Fall Guys: Ultimate Knockout est disponible sur PlayStation 4 et PC via Steam. Trébuchez jusqu’à fallguys.com, vautrez-vous sur Discord et suivez Fall Guys à la trace sur Twitter, Instagram et Tik Tok pour tout savoir de vos futurs échecs cuisants contre le reste du monde.