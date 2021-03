KONAMI signe un partenariat avec Takefusa Kubo pour la série eFootball PES

Partager Facebook

De multiples campagnes en jeu sont prévues dans PES 2021 pour célébrer ce partenariat

Depuis les débuts de la série eFootball PES, KONAMI met en avant les jeunes étoiles montantes du football professionnel, à un niveau local comme mondial. Suite aux accords signés avec Marcus Rashford et Alphonso Davies, KONAMI a le plaisir d’annoncer un nouveau partenariat avec Takefusa Kubo.

Takefusa Kubo commente : « Je suis heureux d’annoncer la signature d’un partenariat avec la série eFootball PES afin de me soutenir. Je vais continuer à me dépasser et à évoluer, tout comme la série eFootball PES. »

Âgé de 19 ans, le footballeur japonais a rapidement démontré ses talents et partage de nombreuses valeurs avec les autres footballeurs partenaires de KONAMI. L’entreprise souhaite soutenir Kubo, et d’autres jeunes joueurs comme lui, pour voir sa carrière se développer et atteindre de nouveaux sommets.

Pour célébrer ce partenariat, KONAMI va lancer plusieurs campagnes eFootball PES 2021 en jeu, dont une campagne de connexion pour remporter son « Joueur en vue », ainsi qu’une campagne #VamosTAKE sur les réseaux sociaux.

Plus de détails seront partagés prochainement en jeu et sur les réseaux sociaux officialPES.

eFootball PES 2021 SEASON UPDATE :

Jeu standalone, eFootball PES 2021 SEASON UPDATE (PES 2021) reprend le gameplay et les fonctionnalités de PES 2020, qui a été acclamé par la critique et a notamment reçu le prix du « Meilleur Jeu de Sport » à l’E3 2019. En plus des données de clubs et de joueurs relatives à la nouvelle saison, le jeu inclus le mode exclusif UEFA EURO 2020™ et le contenu lié à la compétition, en amont de la reprogrammation du véritable tournoi.

eFootball PES 2021 SEASON UPDATE est disponible sur PlayStation®4, Xbox One™ et PC STEAM. Il est rétrocompatible sur PlayStation®5 et Xbox Series X/S. Les ambassadeurs PES Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford et Alphonso Davies sont en vedette de l’Édition Standard.