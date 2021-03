TEKKEN 7 DLC – Lidia Sobieska disponible dès aujourd’hui

Partager Facebook

Lidia Sobieska rejoind le combat dans TEKKEN 7 en tant que dernier personnage du Season Pass 4.

Lidia a toujours été une femme honnête et déterminée. Elle croit que la justice exige le pouvoir absolu, c’est pourquoi elle a montré un grand intérêt pour le karaté dès son plus jeune âge.

Elle a montré de grandes qualités dans les deux domaines, participant et remportant son premier championnat du monde de karaté à 18 ans

La perte de son père a renforcé son intérêt pour la politique, passion familiale. Lidia a fait preuve de grandes qualités dans les deux domaines, participant et remportant son premier championnat du monde de karaté à 18 ans, et plus récemment en étant l’une des plus jeunes étoiles montantes de la scène politique polonaise. La guerre déclenchée par la Mishima Zaibatsu affecte grandement la Pologne et elle est déterminée à régler la situation de ses propres poings.

En plus de ce nouveau personnage, un nouveau stage est également ajouté, Island Paradise, un lieu paradisiaque prêt à accueillir les combats les plus terribles !

Les DLC 18 (Lidia) et 19 (Island Paradise) sont disponibles via le Season Pass 4 ou pourront être achetés séparément après la mise à jours des différentes plateforme