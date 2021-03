La bêta ouverte de Magic: Legends sur PC disponible

Partager Facebook

Perfect World Entertainment, éditeur majeur de jeux en ligne, et Cryptic Studios ont le plaisir de vous annoncer que Magic: Legends est entré en phase de bêta ouverte sur Arc Games et l’Epic Games Store. Pour la première fois, des millions de joueurs du monde entier pourront découvrir l’A-RPG free-to-play au monde persistant basé sur le Multivers de Magic: The Gathering. Ils incarneront un planeswalker, un puissant mage, dans une aventure à travers cinq régions variées tout en collectionnant plus de 175 sorts et 170 pièces d’équipement inspirées du jeu de cartes stratégique d’origine. Magic: Legends sortira officiellement sur PC, Xbox One et PlayStation®4 dans le courant de l’année.

Les joueurs qui téléchargeront Magic: Legends sur Arc Games recevront gratuitement le costume Sentinelle de Gavonie pour leur personnage, l’apparence « Cogneur » pour la créature Ogre-mortier, deux bonus de butin et deux bonus de récompenses de mission. Les utilisateurs de l’Epic Games Store, quant à eux, auront jusqu’au 6 avril à 18 h pour obtenir leur costume Ranger de la lande, leur apparence de créature Ranger de la lande loup-garou et leurs deux bonus de butin gratuits.



Découvrez la bande-annonce de la bêta ouverte :

Yoon Im, CEO de Perfect World Entertainment, déclare : « Cryptic Studios a démontré une fois de plus sa capacité à donner vie à une célèbre franchise comme Magic: The Gathering d’une façon qui paraisse authentique aux yeux des fans, tout en restant abordable pour les nouveaux joueurs. Il s’agit du tout premier A-RPG dans le Multivers de Magic, et Cryptic Studios a créé un jeu vraiment spécial. Nous avons hâte de voir les joueurs découvrir Magic: Legends pendant cette période de bêta ouverte et d’entendre leur avis. »

« C’est un jour historique pour notre équipe, dit Stephen Ricossa, producteur exécutif chez Cryptic Studios. Magic: Legends a parcouru bien du chemin depuis que nous avons soumis l’idée à Wizards of the Coast en 2016. Notre équipe a passé ces dernières années à créer un A-RPG unique en son genre en combinant le rêve d’incarner un planeswalker à un système de combat au rythme effréné et à une construction de deck stratégique. Il nous tarde de voir les joueurs faire leurs premiers pas dans le Multivers dès aujourd’hui. »

Magic: Legends permet aux fans de Magic: The Gathering de la première heure de découvrir le Multivers comme ils ne l’ont jamais vu. Après avoir fait leur choix parmi cinq classes de planeswalker de départ, ils exploreront différentes régions rendues célèbres par le jeu de cartes légendaire, qu’il s’agisse du plan d’Innistrad, des jungles de Tazeem, de la nation de Bénalia sur Dominaria, ou bien d’autres. En arpentant les plans, les joueurs découvriront des artefacts, de l’équipement et des sorts qui leur permettront de créer un puissant deck. Voici la liste complète des principales fonctionnalités du jeu :

Une nouvelle histoire Magic – Un mal ancestral œuvre dans l’ombre, et les joueurs devront arpenter le Multivers en quête de la puissance nécessaire pour vaincre cette menace. Magic: Legends met à l’honneur des personnages célèbres de la franchise culte à travers de multiples arcs narratifs, culminant en un affrontement final contre un puissant adversaire.

– Un mal ancestral œuvre dans l’ombre, et les joueurs devront arpenter le Multivers en quête de la puissance nécessaire pour vaincre cette menace. Magic: Legends met à l’honneur des personnages célèbres de la franchise culte à travers de multiples arcs narratifs, culminant en un affrontement final contre un puissant adversaire. Devenez un planeswalker – Dans Magic: Legends; les joueurs pourront maîtriser la puissance du mana grâce à cinq classes de départ variées – et bien d’autres à venir – tout en passant de l’une à l’autre à volonté en jeu.

– Dans Magic: Legends; les joueurs pourront maîtriser la puissance du mana grâce à cinq classes de départ variées – et bien d’autres à venir – tout en passant de l’une à l’autre à volonté en jeu. Suivez votre propre voie – La quête des planeswalkers pour sauver le Multivers leur fera traverser les plans et les régions de Magic, mais c’est eux qui forgeront leur destin.

– La quête des planeswalkers pour sauver le Multivers leur fera traverser les plans et les régions de Magic, mais c’est eux qui forgeront leur destin. Maîtrisez le chaos – Les joueurs devront trouver l’équilibre entre stratégie et intuition dans des combats intenses en temps réel et choisir avec soin les sorts de leur deck parmi leur bibliothèque, car ils seront piochés aléatoirement à mesure qu’ils les lancent. Qu’ils manient les pouvoirs du mana blanc, bleu, noir, rouge ou vert, ce sont leurs décisions qui détermineront l’issue de la bataille.

– Les joueurs devront trouver l’équilibre entre stratégie et intuition dans des combats intenses en temps réel et choisir avec soin les sorts de leur deck parmi leur bibliothèque, car ils seront piochés aléatoirement à mesure qu’ils les lancent. Qu’ils manient les pouvoirs du mana blanc, bleu, noir, rouge ou vert, ce sont leurs décisions qui détermineront l’issue de la bataille. Collectionnez et améliorez des sorts – Magic: Legends offre une myriade de sorts spectaculaires qui peuvent être renforcés grâce à des pages de grimoire. Les joueurs mettront la main sur des artefacts et équipements créant des synergies avec leur deck pour façonner leur propre style de jeu.

– Magic: Legends offre une myriade de sorts spectaculaires qui peuvent être renforcés grâce à des pages de grimoire. Les joueurs mettront la main sur des artefacts et équipements créant des synergies avec leur deck pour façonner leur propre style de jeu. Unissez vos forces – Les plans de Magic: Legends peuvent être arpentés en solitaire ou aux côtés d’un ou deux autres planeswalkers. En planifiant différentes configurations de personnage, les planeswalkers pourront mieux jouer sur les forces de leurs coéquipiers ou mettre leurs talents à l’épreuve dans un duel PvP.





La bêta ouverte de Magic: Legends inclut cinq classes de départ uniques, et d’autres classes de planeswalker seront disponibles à l’avenir :

Les Géomanciens font appel à la puissance de la terre pour écraser leurs ennemis avec un déluge d’attaques au corps-à-corps, de pierres et de lave. Ils sont capables d’encaisser des coups qui viendraient à bout d’autres planeswalkers grâce à leur bouclier de roche, et privilégient l’invocation de créatures telles que les gobelins, les kavrus et les élémentaux de terre.

font appel à la puissance de la terre pour écraser leurs ennemis avec un déluge d’attaques au corps-à-corps, de pierres et de lave. Ils sont capables d’encaisser des coups qui viendraient à bout d’autres planeswalkers grâce à leur bouclier de roche, et privilégient l’invocation de créatures telles que les gobelins, les kavrus et les élémentaux de terre. Froids et calculateurs, les Mages de l’esprit sont l’intelligence personnifiée. Ils emploient leurs pouvoirs psychiques et télékinétiques pour combattre à distance, contrôler les projectiles et neutraliser leurs adversaires en les plongeant dans un profond sommeil ou en les retournant contre leurs alliés.

sont l’intelligence personnifiée. Ils emploient leurs pouvoirs psychiques et télékinétiques pour combattre à distance, contrôler les projectiles et neutraliser leurs adversaires en les plongeant dans un profond sommeil ou en les retournant contre leurs alliés. Les Meneurs des bêtes sont l’incarnation des forces sauvages et primordiales, terrassant des hordes d’adversaires avec les frappes dévastatrices de leur énorme hache spirituelle et coordonnant leurs attaques avec celles de leur renard de l’Éther… et d’une meute d’autres créatures invoquées.

sont l’incarnation des forces sauvages et primordiales, terrassant des hordes d’adversaires avec les frappes dévastatrices de leur énorme hache spirituelle et coordonnant leurs attaques avec celles de leur renard de l’Éther… et d’une meute d’autres créatures invoquées. Qu’il s’agisse de châtier l’ennemi avec des projectiles de lumière ardente ou de soigner les blessures de leurs compagnons, les Sanctificateurs sont sans égal. Ils invoquent des anges, paladins et autres fidèles dévoués à l’ordre pour se protéger pendant que leur juste courroux s’abat sur l’opposition.

sont sans égal. Ils invoquent des anges, paladins et autres fidèles dévoués à l’ordre pour se protéger pendant que leur juste courroux s’abat sur l’opposition. Les Nécromanciens sont adeptes de redoutables rituels, semant la ruine sur le champ de bataille et ranimant une armée de morts-vivants à leur service. En puisant dans leur lien unique avec l’outre-monde, ils peuvent arracher la vie à leurs adversaires et réduire leurs forces à néant avec de terribles malédictions.

De plus, les joueurs pourront découvrir quatre plans directement tirés des cartes Magic: The Gathering avec cinq régions à explorer :