Murder by Numbers reprend du service sur l’Epic Games Store et Stadia

Appel à toutes les unités ! Il est une fois de plus temps de percer les mystères du célèbre Murder By Numbers, désormais disponible sur l’Epic Games Store et Stadia. Si vous aimez résoudre des meurtres diaboliques avec élégance malgré un look décalé, n’attendez plus !

Considéré comme l’un des jeux de l’année par les médias du monde entier, découvrez la bande-annonce ci-dessous.

Murder by Numbers est disponible sur l’Epic Games Store, Stadia, Nintendo Switch et Steam, avec une réduction de 50% sur toutes ces plateformes actuellement. Pour rester au courant des dernières actualités de The Irregular Corporation, n’hésitez pas à les suivre sur Twitter @IrregularCorp ou de vous rendre sur leur site officiel www.theirregularcorporation.com.