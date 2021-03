Project CARS GO démarre en trombe sur mobile à travers le monde !

Partager Facebook

L’expérience ultime du jeu de course automobile Project CARS vrombit désormais sur mobile avec Project CARS GO, disponible en téléchargement gratuit sur iPhone via l’Apple App Store et sur les appareils Android via le Google Play Store. Elaboré en collaboration avec les spécialistes du jeu de course Slightly Mad Studios et édité par GAMEVIL, Project CARS GO est un jeu de course sur mobile accessible doté d’un système de commandes innovant à un bouton, de graphismes AAA et d’un sound design réaliste conçus pour immerger totalement les joueurs au cœur de l’action débridée de la course automobile professionnelle.

« Nous avons, dès le départ, construit Project CARS GO comme une toute nouvelle expérience de course sur mobile. Le jeu est accessible et agréable à jouer : il permet à tous les joueurs de profiter du frisson incomparable de la compétition, quel que soit leur niveau de jeu », déclare Kyu Lee, président de GAMEVIL COM2US USA. « Nous sommes particulièrement heureux de lancer ce jeu en partenariat avec les experts du jeu de course Slightly Mad Studios. Nous sommes impatients d’accompagner le suivi du jeu avec des événements fun, de nouvelles voitures, des options de personnalisation poussées et de nouvelles manières d’approcher la compétition pour les années à venir. »

Project CARS GO offre 51 modèles réels de voitures sous licence, des bolides de course historiques aux concept cars futuristes à collectionner dans son garage et à faire ronronner sur les 12 circuits disponibles. Le mode World Tour vous transporte aux quatre coins du monde pour des affrontements acharnés vous permettant d’améliorer vos véhicules favoris afin de concourir dans les courses les plus prestigieuses à Brands Hatch, Autodromo Nazionale Monza, WeatherTech Raceway, Laguna Seca et bien d’autres lieux emblématiques de la course automobile. Les joueurs ont également l’opportunité de participer à des épreuves de Contre-la-montre et des Épreuves quotidiennes pour tester leur sang-froid contre d’autres pilotes venus du monde entier.

Il est possible de personnaliser et tuner chaque voiture à l’aide d’outils de customisation faciles à prendre en main et ergonomiques. De la peinture aux autocollants en passant par les pièces détachées et les améliorations de performance, chacun peut ajouter sa propre touche à son bolide avant de l’emmener sur la piste pour le mettre à l’épreuve et impressionner les autres joueurs.

Project CARS GO est disponible en téléchargement gratuit sur l’App Store d’Apple et le Google Play Store. Pour en savoir plus sur le jeu, rendez-vous sur son site officiel