Serious Sam 4 s’ouvre aux mods et à Steam Workshop !

Croteam fête les 20 ans de Serious Sam avec une palanquée d’outils de modding puissants et la compatibilité Steam Workshop pour

Serious Sam 4

La Croteam est fière de vous annoncer l’arrivée de nombreux outils officiels de modding pour Serious Sam 4 au sein du Serious Editor 2021. Ces outils de modding puissants sont disponibles dès maintenant sur Steam, suivis par l’intégration complète des possibilités offertes par Steam Workshop.

« Les modders ont toujours été la colonne vertébrale de notre communauté, repoussant les limites des jeux Serious Sam avec des modifications folles, de toutes les formes et toutes les tailles. Certains des mods Total Conversion auxquels nous avons joué sont particulièrement impressionnants, et ont contribué à maintenir nos jeux en vie pendant des années. » déclare Davor Hunski, Project Lead de Serious Sam 4 et CCO à Croteam. « Nous sommes impatients de découvrir ce que la communauté du modding nous réserve pour Serious Sam 4. »

La nouvelle version du Serious Editor apporte de nombreuses améliorations et fonctionnalités techniques inédites comme un tout nouvel éditeur de terrain, des systèmes de combats améliorés, la gestion des véhicules et des outils de scripting mis à jour. Les modders débutants comme passionnés disposent désormais de tout le nécessaire pour proposer leur propre vision de Serious Sam 4 !



Pour fêter les 20 ans de Serious Sam et au-delà de cet énorme contenu pour Serious Sam 4, Croteam a publié une nouvelle mise à jour pour Serious Sam 2, sorti en 2005. Créée par Nathan Brown, l’un des modders émérites de Serious Sam 2 et membre de Croteam depuis de nombreuses années, cette mise à jour offre de nombreuses améliorations de gameplay ainsi que 12 cartes multijoueurs qui n’avaient pas encore vu le jour jusqu’à présent. Tous les détails sont disponibles sur la page Steam de Serious Sam 2.