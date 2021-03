Skyforge : Shadow of Aelion arrive sur Nintendo Switch le 13 avril

Partager Facebook

Une première extension gratuite qui permettra aux joueurs de se rendre sur la lune d’Aelion : Thea

MY.GAMES annonce une mise à jour de contenu conséquente pour la récente version Nintendo Switch du MMORPG Skyforge. Elle sera intitulée Shadow of Aelion et sortira le 13 avril. Avec Shadow of Aelion, les joueurs pourront explorer la lune Thea et participer à plusieurs événements.

Les joueurs de Skyforge s’apprêtent à découvrir Thea, la lune qui orbite autour de la planète Aelion. C’est un environnement dangereux, où la gravité est réduite et où les pluies de météorites sont monnaie courante. Sans compter que Thea abrite aussi de nouveaux ennemis redoutables. Ces derniers protègent farouchement leurs réserves d’Aelerium-9, une précieuse nouvelle ressource qui permettra aux joueurs de débloquer des talents pour leurs personnages.

Le lancement de la mise à jour gratuite Shadow of Aelion coïncide avec deux autres événements majeurs. Les Phytonides s’apprêtent à envahir la planète et les joueurs devront les repousser pour remporter des récompenses exclusives. De plus, le mois prochain, Skyforge fêtera son sixième anniversaire avec de nouvelles quêtes, des opportunités de découvrir le passé d’Aelion, et des récompenses commémoratives spéciales pour les joueurs.

La mise à jour Shadow of Aelion sera par ailleurs déployée avec divers correctifs qui continueront d’améliorer la stabilité de la version Nintendo Switch de Skyforge et réduiront encore le nombre de problèmes rencontrés par les joueurs.

Skyforge est disponible en téléchargement gratuit sur le Nintendo eShop.