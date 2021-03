Armored Warfare : la mise à jour 0.35 est désormais disponible

Partager Facebook

De nouvelles missions font leur apparition, de même qu’un nouveau char, le T-90A Burlak

MY.GAMES annonce la sortie d’une nouvelle mise à jour de contenu pour Armored Warfare. Celle-ci s’inscrit dans le contexte de la saison Apocalypse et introduit une toute nouvelle Opération Spéciale ainsi que de nouveaux Contrats. Ceux et celles qui relèveront ces nouveaux défis pourront débloquer un nouveau char : le T-90A Burlak. Diverses améliorations ont également été implémentées, comme des temps de chargement plus rapides.

La nouvelle Opération Spéciale s’intitule Guerre. Le monde court à sa fin et les quelques survivants tentent de survivre au milieu des cendres de la civilisation. Les joueurs n’ont qu’un seul objectif : sécuriser un dépôt de carburant crucial à leur survie. Pour ce faire, ils devront se rendre au Canal de Panama, désormais abandonné. Là, au cœur d’une tempête tropicale, demeure l’un des rares pétroliers encore intact de la planète. Mais ils ne sont pas les seuls à la poursuite de ce navire, et le voyage risque d’être mouvementé.

Le T-90A Burlak est un char de combat principal russe de rang 8 et constitue l’essentiel de la récompense pour la complétion d’un nouveau Contrat. Les Contrats sont des missions quotidiennes et hebdomadaires disponibles pour tous les joueurs. Il suffit de remplir de simples objectifs pour débloquer la récompense ! Le Burlak est une tourelle expérimentale installée sur le châssis du puissant T-90A. Ce nouveau véhicule unique en son genre dispose notamment d’un casier prêt à l’emploi à double alimentation, avec lequel tirer n’interrompt pas le processus de chargement, ainsi que d’un hard-kill APS Shtandart. Cette combinaison redoutable fait du T-90A Burlak un danger mortel sur le champ de bataille.

Divers changements ont également été apportés aux obus HE et HEAT-MP des rangs supérieurs. Une nouvelle méthode de calcul des résultats des dégâts de non-pénétration et de pénétration partielle a notamment été inaugurée, de même que des changements dans la mécanique des dégâts indirects et des réductions des dégâts de non-pénétration des HEAT-MP afin de rendre le jeu de haut niveau plus attrayant et plus amusant. Ces changements permettront aux munitions susmentionnées de faire ce pour quoi elles ont été conçues : détruire des cibles lourdement blindées.

Bien d’autres nouveautés font également leur apparition, comme un nouveau modèle de T-72A et des temps de chargement raccourcis. Le temps d’attente une fois l’ensemble des joueurs connectés à la partie a également été considérablement réduit. Encore plus de nouveau contenu et d’améliorations sont d’ores et déjà en développement.

Armored Warfare, le tank shooter moderne, est un MMO militaire free-to-play qui propose aux joueurs de prendre les commandes de machines de guerre à la pointe de la technologie, et de coopérer pour venir à bout de missions difficiles, ou encore d’affronter leurs rivaux en mode PvP. Les joueurs pourront également s’essayer au mode Opérations Globales, un savant mélange de compétition et de coopération qui propose d’immenses cartes interactives, des drones de surveillance, des frappes aériennes, et bien plus encore.