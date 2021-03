PUYO PUYO TETRIS 2 est disponible sur Steam !

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

SEGA est heureux d’annoncer la sortie de Puyo Puyo™ Tetris® 2 sur Steam ! Les joueurs PC du monde entier peuvent désormais faire leur entrée dans le monde fascinant des redoutables tetrominos et des bulles colorées qui tombent du ciel ! Avec cette nouvelle sortie, le puzzle game légendaire est disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch !

De l’action passionnante qui tombe du ciel !

Puyo Puyo Tetris 2 offre de nombreuses manières de démontrer ses compétences, notamment grâce à la multitude de contenus gratuits ajoutés depuis sa sortie sur consoles en décembre dernier. Les utilisateurs de Steam peuvent d’emblée bénéficier d’un nombre conséquent de fonctionnalités :



Avec 40 personnages jouables, le roster est le plus complet de la série. Chacun dispose de statistiques et habiletés propres dont il faudra tirer parti dans le mode Combat de Talents , y compris le petit nouveau Sonic The Hedgehog.

, y compris le petit nouveau Sonic The Hedgehog. Différents modes variés vous permettent de découvrir le gameplay original et les variantes modernes du puzzle game légendaire, comme les modes Échanges et Party .

. Un mode Aventure étendu doté d’un scénario original réunit un casting de luxe pour une exploration passionnante des vastes cartes du jeu

doté d’un scénario original réunit un casting de luxe pour une exploration passionnante des vastes cartes du jeu De nombreuses possibilités multijoueur en ligne ainsi qu’un mode Boss Raid coopératif où il faut se coordonner avec trois autres joueurs pour terrasser de redoutables boss contrôlés par le CPU

coopératif où il faut se coordonner avec trois autres joueurs pour terrasser de redoutables boss contrôlés par le CPU Un nouveau mode Spectateur pour profiter des talents des autres joueurs en mode Versus et Skill Battle.

pour profiter des talents des autres joueurs en mode Versus et Skill Battle. Des options d’accessibilité permettant de modifier les couleurs et la saturation en pleine partie

permettant de modifier les couleurs et la saturation en pleine partie Et bien plus encore !





Une Launch Edition limitée dans le temps sur Steam

Les utilisateurs de Steam peuvent profiter de la Launch Edition pendant une durée limitée ! Améliorez votre maîtrise stratégique et offrez des bonus à votre équipe dans le nouveau mode Boss Raid de Puyo Puyo Tetris 2 et profitez d’un pack d’objets rares – dont trois cartes spéciales tirées de la série Sonic the Hedgehog – dans le mode Combat de Talents !

Puyo Puyo Tetris 2 est disponible maintenant sur Steam au prix de 29,99 €. Toutes les informations sont disponibles sur le site officiel du jeu, mais aussi sur Twitter, Facebook et Instagram.