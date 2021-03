Bunker eSports s’associe à ASUS Republic of Gamers et devient BK ROG Esports

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

BK ROG Esports dévoile le futur de l’eSport en célébrant l’engagement entre la meilleure marque gaming au monde et un club amateur.

Bunker eSports a le plaisir d’annoncer sa fusion avec l’équipementier ASUS Republic of Gamers (ROG). Le club amateur, fondé en 2010, devient ainsi la structure eSport officielle de ROG et se nomme désormais « BK ROG Esports ».

Après un premier sponsoring par ROG et plusieurs succès en tant que club amateur, comme le titre de Champion de France sur Brawl Stars en 2019 et une place parmi les 8 meilleures équipes françaises sur CS:GO durant l’ESL Pro League, ce nouveau partenariat entre les deux entités est inédit dans l’histoire de l’eSport. Pour la première fois, un club amateur s’associe à une marque majeure tout en en conservant son ADN, afin de porter leurs ambitions communes de « game changer ». BK ROG Esports souhaite ainsi créer de la valeur, de la passion et donner leur chance à tous les gamers et à leur communauté.

« Nous avons fait le choix de nous entourer de passionnés un peu fous qui partagent notre ADN et nos valeurs », déclare Christine Le Calvez, responsable marketing produit ROG System. « Cette signature marque une nouvelle étape importante dans l’existence de ROG car pour la première fois, plusieurs équipes d’eSport professionnelles n’étant pas issues de notre vivier de talents e-sportifs vont utiliser, dans le cadre de leur activité, nos matériels ROG. Il s’agit pour ASUS d’une reconnaissance incroyable et cela nous conforte dans nos choix matériels. Optimisées pour des phases de jeu poussées, les configurations ROG vont indéniablement être un atout pour toutes les équipes de BK ROG Esports pour performer et se dépasser au quotidien. Nous souhaitons la bienvenue à BK ROG ESPORTS dans la ROG Family ! »

Pour suivre l’actualité de BK ROG Esports, rendez-vous sur le site officiel et sur le compte Twitter @ASUS_BK_ROG_FR.