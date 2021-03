La mise à jour gratuite Drawful 2 International sera disponible le 6 mai

Partager Facebook

Cette mise à jour ajoutera du contenu localisé pour Drawful 2 en français, italien, allemand et espagnol sur Steam, Xbox, PlayStation et Nintendo Switch.

la mise à jour Drawful 2 International sera disponible le 6 mai sur Steam, Xbox, PlayStation et Nintendo Switch. Il s’agit du second titre de Jackbox à inclure du contenu localisé dans quatre langues supplémentaires : français, italien, allemand et espagnol. En 2020, le studio a lancé son premier titre localisé pour ces territoires, Quiplash 2 InterLASHional.

« Quand les confinements ont été mis en place au début de la pandémie de COVID-19, nous avons décidé de rendre Drawful 2 gratuit sur de nombreuses plateformes. À ce jour, plus de 10 millions de copies ont été téléchargées », déclare Mike Bilder, CEO de Jackbox Games. « En ajoutant du contenu localisé lors de la prochaine mise à jour gratuite, nous espérons voir encore plus de personnes s’amuser avec Drawful 2 à travers le monde. »

Dans Drawful 2, chaque joueur reçoit une phrase étrange qu’il doit essayer de dessiner sur son mobile. Gommer n’est pas autorisé ! Après qu’un « artiste » ait présenté son œuvre, les autres joueurs proposent anonymement un titre qui pourrait décrire son dessin. Pour gagner, les joueurs doivent trouver le titre initial tout en trompant leurs adversaires avec leur suggestion. Des points bonus sont accordés aux joueurs qui proposent des leurres particulièrement intelligents – ou débiles, selon le point de vue. En complément, les joueurs ont la possibilité de créer leur propre épisode avec leurs propres phrases à dessiner.

En plus de la localisation du jeu, la mise à jour Drawful 2 International comprendra les ajouts suivants :

Sous-titrage – Les joueurs pourront activer les sous-titres pour l’audio du jeu.

– Les joueurs pourront activer les sous-titres pour l’audio du jeu. Modération du contenu – Des modérateurs pourront rejoindre une partie en se rendant à l’adresse mod.jackbox.tv et en indiquant le code correspondant. Ils pourront ainsi vérifier chaque titre et dessin avant qu’il ne soit visible pour les autres joueurs, et le supprimer si besoin. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les streameurs et créateurs de contenu !

– Des modérateurs pourront rejoindre une partie en se rendant à l’adresse mod.jackbox.tv et en indiquant le code correspondant. Ils pourront ainsi vérifier chaque titre et dessin avant qu’il ne soit visible pour les autres joueurs, et le supprimer si besoin. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les streameurs et créateurs de contenu ! Filtres de texte – En activant ce paramètre, le jeu filtrera automatiquement le contenu offensif et les discours de haine. Trois niveaux de filtre seront disponibles : désactivé, modéré et stricte.

Drawful 2 est disponible en téléchargement sur Steam, Xbox, PlayStation et Nintendo Switch. La mise à jour Drawful 2 International sera lancée le 6 mai. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel.