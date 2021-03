Partager Facebook

Twitter

Pinterest

la sortie de Total War: ROME REMASTERED est prévue pour le 29 avril prochain. Développé en collaboration avec Feral Interactive, ce remaster complet propose aux joueurs de retourner aux origines de la série de jeux de stratégie multi-récompensée, grâce à une variété d’améliorations graphiques et de gameplay. Replongez dans ce classique du genre, bâtissez votre empire, remportez des batailles épiques et régnez en maître sur la Rome antique.

Regardez la bande-annonce de lancement ici:

Total War: ROME REMASTERED propose une expérience de jeu moderne tout en conservant la formule Total War originale acclamée par de nombreux joueurs depuis plus de vingt ans. Avec des nouveautés et des améliorations telles que des graphismes entièrement retravaillés, la prise en charge de la résolution ultra-haute définition, un plus grand nombre de factions et une meilleure accessibilité… Toutes les raisons sont bonnes pour reprendre la tête de votre empire.

« Le vingtième anniversaire de la série Total War est l’occasion idéale pour redonner vie à ce grand jeu » déclare Rob Bartholomew, chef des produits chez Creative Assembly, « Rome est le premier titre de la franchise qui a rencontré un franc succès, c’est donc une chance inestimable de pouvoir le remastériser avec nos amis de Feral Interactive. »

« Remastériser un classique tel que Rome est incroyablement stimulant, c’est comme restaurer les joyaux de la Couronne. » ajoute David Stephen, directeur général chez Feral Interactive. « Nous sommes très fiers du résultat et nous espérons que les fans de cette merveilleuse franchise le seront également. »

Caractéristiques de Total War: ROME REMASTERED :

Graphismes améliorés : Total War: ROME REMASTERED fait entrer ce jeu de stratégie classique dans une nouvelle ère grâce à un rendu visuel en 4K, une prise en charge native des résolutions ultra-haute définition ainsi qu’une refonte des environnements, personnages et champs de bataille.

: Total War: ROME REMASTERED fait entrer ce jeu de stratégie classique dans une nouvelle ère grâce à un rendu visuel en 4K, une prise en charge native des résolutions ultra-haute définition ainsi qu’une refonte des environnements, personnages et champs de bataille. Contenu inédit : faites la guerre sur de nouveaux fronts avec 16 factions auparavant non jouables en plus des 22 factions originales. Envoyez également les nouveaux agents Marchands en mission pour mettre en place des réseaux de commerce lucratifs à travers la carte, corrompre les Marchands rivaux et asseoir la puissance économique de votre empire.

: faites la guerre sur de nouveaux fronts avec 16 factions auparavant non jouables en plus des 22 factions originales. Envoyez également les nouveaux agents Marchands en mission pour mettre en place des réseaux de commerce lucratifs à travers la carte, corrompre les Marchands rivaux et asseoir la puissance économique de votre empire. Fonctionnalités retravaillées : les joueurs ont désormais plus de contrôle grâce à de nouvelles fonctionnalités telles qu’une carte stratégique durant les batailles, ainsi que des heat maps et la superposition d’icônes en mode campagne. Les mécaniques de jeu existantes ont également été améliorées, notamment la refonte du système diplomatique, des zooms de caméra plus importants dans tout le jeu ou encore la rotation de la caméra sur la carte de campagne.

: les joueurs ont désormais plus de contrôle grâce à de nouvelles fonctionnalités telles qu’une carte stratégique durant les batailles, ainsi que des heat maps et la superposition d’icônes en mode campagne. Les mécaniques de jeu existantes ont également été améliorées, notamment la refonte du système diplomatique, des zooms de caméra plus importants dans tout le jeu ou encore la rotation de la caméra sur la carte de campagne. Systèmes d’aide améliorés : une série de modules d’aide améliorés a été ajoutée, comprenant un tutoriel remanié, un nouveau wiki consultable en jeu, de nombreux conseils et bulles-infos, ainsi qu’une meilleure accessibilité pour les joueurs daltoniens.

: une série de modules d’aide améliorés a été ajoutée, comprenant un tutoriel remanié, un nouveau wiki consultable en jeu, de nombreux conseils et bulles-infos, ainsi qu’une meilleure accessibilité pour les joueurs daltoniens. Multijoueur multiplateforme : pour la première fois dans l’histoire de la franchise Total War, les joueurs Windows, macOS et Linux peuvent profiter du mode multijoueur ensemble.

: pour la première fois dans l’histoire de la franchise Total War, les joueurs Windows, macOS et Linux peuvent profiter du mode multijoueur ensemble. Contenu original intégral : Total War: ROME REMASTERED contient les extensions Barbarian Invasion et Alexander, également retravaillées, ainsi que l’accès à ROME: Total War Collection (jouable uniquement sur Windows).

Précommandez Total War: ROME REMASTERED sur Steam, directement sur le site de Creative Assembly via Rome Remastered Store, ou sur la boutique de Feral Interactive. Les joueurs possédant le jeu original sur Steam peuvent se procurer Total War: ROME REMASTERED à -50 % jusqu’au 1er juin 2021. Vous trouverez plus de détails sur la FAQ de Total War ici.