« D’amour et de guerre » d’Akli Tadjer

Avec « D’amour et de guerre », Akli Tadjer, nous offre un livre bouleversant et percutant sur le destin d’un jeune soldat kabyle envoyé en France pour se battre contre les Allemands lors de la deuxième guerre mondiale.

Le récit commence en 1939 .Dans les montagnes de Kabylie, Adam a vingt ans. Ce jeune gardien de moutons rêve de construire une maison pour Zina, son grand amour. Mais la guerre en décidera autrement. Arraché à son village et à sa fiancée, Adam est enrôlé de force par l’armée pour tuer des Allemands qu’il ne connaît pas, dans une France qu’il ne connaît pas. Mais dont il sait qu’elle a colonisé son pays. Il va mener en France une vie encore bien plus dure que celle qu’il connaissait en Algérie. Mais son amour pour Zina constituera un phare dans la nuit de même que son amitié pour Tarik et Samuel, deux compagnons d’infortune. L’ouvrage se veut un hommage à tous ceux qui se sont battus pour défendre un pays qui n’était pas le leur.

L’écriture est fluide et sobre, les phrases courtes et incisives. Une épopée tragique qui parle d’exil, d’amour, de solidarité, des rêves de jeunesses et de la brutalité du monde