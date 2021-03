Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Et si vous étiez le parfait sosie d’une star de cinéma, en profiteriez-vous ? C’est en tout cas l’avis de Jacky Toudic qui ressemble comme deux gouttes d’eau à l’acteur Mathieu Kassovitz. « Depuis « Regarde les hommes, tomber », le film d’Audiard, tout le monde me demande si je suis Mathieu Kassovitz. Un jour, j’ai décidé de répondre oui. Et ça m’a ouvert beaucoup de possibilités ». Jacky Toudic est le héros de « Kasso », le nouveau polar décapant de Jacky Schwartzmann. Et comme, Toudic ne gagne pas sa vie comme les honnêtes gens, il utilise cette similitude pour arnaquer des pigeons crédules.

Le voilà de retour à Besançon, sa ville natale, pour s’occuper de sa mère atteinte de la maladie d’Alzheimer. Il pourrait en profiter pour se mettre au vert et profiter de boire des verres avec les copains. Mais c’est compter sans sa rencontre avec Zoé, un avocate rencontrée sur Tinder qui va l’encourager à voir grand. Est-ce que ferrer Guy Müller, producteur célèbre, en le poussant à produire « la Haine 2 » n’aurait pas de la gueule ? N’en disons pas plus pour ne pas déflorer le sujet.

Ecrit d’une plume alerte, ce roman à l’humour noir multiplie les références cinématographiques et littéraires. Les répliques fusent et les dialogues décalés sont savoureux. L’auteur croque à merveille les situations et les divers personnages. Tout le monde en prend pour son grade. A la fois loufoque et complètement barré, jouissif et irrévérencieux, le récit se révèle complètement addictif.