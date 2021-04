Legend of Keepers arrive le 29 avril

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Après le succès de son Accès Anticipé, le dungeon defender roguelite annonce sa date de sortie avec une bande-annonce de gameplay.

L’éditeur et développeur Goblinz Studio (Dungeon Rushers, As Far As The Eye, Snowtopia) annonce la sortie de son dungeon crawler inversé, Legend of Keepers, sur PC, Stadia et Nintendo Switch, le 29 avril prochain. Couronné de succès avec plus de 100 000 joueurs lors de son Accès Anticipé, Legend of Keepers renverse les codes du roguelite et invite les joueurs à rejoindre la Dungeons Company pour noyer les héros impétueux sous leur implacable fureur.

Découvrez la dernière bande-annonce de gameplay pour obtenir un aperçu complet ce qui vous attend :

Dans un monde envahi par les héros, le moment est venu de changer la donne et d’embrasser la bête qui sommeille en vous. Rejoignez une équipe puissante de créatures macabres chargée de défendre des donjons de l’ingérence des fieffés bienfaiteurs qui s’y aventurent. En bottant le cul des héros et protégeant ainsi les richesses opulentes de votre puissant patron, vous vous ouvrirez nombre d’opportunités de grimper les échelons de la corporation malfaisante qui vous emploie.

Legend of Keepers offre de nombreux avantages à ses salariés : des dizaines de donjons magnifiquement construits, un mode campagne qui met à mal les clichés de la fantasy, de rugueux combats en tour par tour, de nombreux talents à maîtriser, un système de crafting complet à base de recettes et bien plus encore. Lorsque les aventuriers téméraires s’approchent, choisissez vos créatures, posez vos pièges et délectez vous du sort funeste que vos actions avisées leur réservent. Peu de boulots underground sont aussi gratifiants.

De nouveaux modes de jeu, contenus et autres fonctionnalités sont prévus pour le lancement, ne manquez donc pas la campagne “help wanted” de la Dungeons Company et tenez vous prêts, comme si votre salaire en dépendait.



Ajoutez dès aujourd’hui Legend of Keepers à votre Liste de Souhaits sur Steam et retrouvez le jeu sur l’Epic Games Store, GOG, et Humble. Toutes les informations sur Legends of Keepers sont sur le site officiel. Suivez également Legend of Keepers sur Twitter pour vous tenir au courant des dernières actualités.