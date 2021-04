Les Games With Gold du mois d’avril 2021

Partager Facebook

Vikings: Wolves of Midgard Disponible du 1er au 30 avril

Wolves of Midgard vous emmène découvrir les côtes de Midgard, un monde inspiré par la mythologie nordique et l’histoire des vikings. Combattez les terrifiants Jotans, des hordes de monstres morts-vivants, et les bêtes du Ragnarok tandis que vous luttez contre le froid toujours plus glacial qui menace de mettre fin à toute vie. Maîtrisez de puissantes armes comme l’épée et le bouclier, le marteau à deux mains, les haches et les arcs et prenez la tête de la charge qui triomphera des démoniaques créatures du Fimbulvetr.

Truck Racing Championship Disponible du 16 avril au 15 mai

Prenez le volant d’un monstre de 5 tonnes et 1 000 chevaux et découvrez une nouvelle expérience de course. Relevez les défis uniques de l’European Truck Racing Championship, conduisez 45 véhicules différents sur 14 circuits à travers le monde. Prenez en compte le poids de votre camion dans les virages, surveillez l’usure des pneus et déployez vos meilleures tactiques pour l’emporter.

Dark Void Disponible du 1er au 15 avril

Plongez dans le Void : un monde parallèle rempli d’aliens hostiles et d’armes surpuissantes où plane un mystère profond… La combinaison unique de combats terrestres et aériens en jet-pack apporte une nouvelle dynamique. Vivez une expérience air-sol en continu dans cette aventure épique.

Hard Corps: Uprising Disponible du 16 au 30 avril

Hard Corps: Uprising vous plonge dans une action de type run and gun. Forgez votre légende dans les tranchées éreintantes du mode Arcade ou dans le mode Rising dans lequel vous pouvez acheter des objets et des améliorations pour rendre votre soldat plus puissant et l’emporter.