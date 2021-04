Razer dévoile sa nouvelle collection de vêtements Kanagawa Wave

Partager Facebook

RAZER DÉVOILE LA COLLECTION DE VÊTEMENTS KANAGAWA WAVE FABRIQUÉE À PARTIR DE DÉCHETS PLASTIQUES MARINS

La ligne de vêtements en édition limitée sera lancée le 7 avril 2021 et devrait être vendue en quelques minutes.

Razer™, dévoile sa collection Kanagawa Wave, une gamme de vêtements en édition limitée fabriquée avec des matériaux créés à partir de déchets plastiques marins recyclés. Les vêtements, ornés de la version stylisée de la célèbre estampe japonaise de la Grande Vague de Kanagawa, sont conçus pour faire prendre conscience du problème de la pollution marine par les plastiques et financeront les efforts de réduction des déchets plastiques marins afin de protéger les océans et leurs habitants.

Les fans devront être rapides

La collection sera disponible dès le 7 avril 2021 à 19h (PDT time) / 8 avril 2021 à 4h (CEST time) en quantités limitées, les fans souhaitant se procurer cette gamme exclusive devront agir vite et visiter razer.com/gear-and-apparel/kanagawa-wave pour être informés dès que la vague sera lancée. La dernière collection de vêtement Razer, “A Gaming Ape”, s’étant vendue en quelques minutes, il est conseillé aux fans de s’inscrire rapidement pour ne pas rater l’événement.

Chaque article de la gamme, qui comprend une veste à capuche, un t-shirt, un débardeur, un short et une casquette, est créé à partir de tissus de haute qualité fabriqués à partir de déchets plastiques marins 100% recyclés. Les tissus sont fabriqués dans le cadre d’un programme plus large visant à retirer les plastiques des mers et à les recycler en produits utiles, qui incluent désormais l’élégante gamme de Razer Kanagawa Wave de Razer.

Environ 11 millions de tonnes de plastiques pénètrent les océans chaque année, mettant gravement en danger la vie marine et entrant dans la chaine alimentaire. Pour aider à réduire davantage le problème, les recettes de la collection Kanagawa Wave serviront à la récupération de déchets plastiques dans certaines des zones côtières les plus touchées au monde. Pour chaque article vendu dans cette collection, Razer financera la récupération d’un kilo de plastiques dans les océans.

#GoGreenWithRazer et aider à sauver la planète

La ligne de vêtement Kanagawa Wave est la 2ème initiative de Razer axée sur l’environnement dans le cadre de son initiative #GoGreenWithRazer récemment annoncée, et fait suite au programme de conservation en cours et très réussi mené par la mascotte Sneki Snek, qui a dépassé son objectif initial de sauver 100 000 arbres et vise désormais à sauver 1 000 000 d’arbres.

À travers ces initiatives et d’autres à venir, Razer souhaite mobiliser la communauté afin de contribuer à la préservation de la nature et s’assurer que le monde reste une arène dans laquelle nous pourrons tous continuer à jouer.

Pour plus d’informations sur la collection Kanagawa Wave, pour s’inscrire aux notifications ou pour acheter les vêtements dès leur sortie, rendez-vous sur razer.com/gear-and-apparel/kanagawa-wave .

Pour plus d’informations sur la campagne #GoGreenWithRazer, veuillez consulter le site www.razer.com/go-green .

PRIX ET DISPONIBILITÉ :

Veste à capuche Razer Kanagawa Wave : 159,99€

T-shirt Razer Kanagawa Wave : 99,99€

Débardeur Razer Kanagawa Wave : 79,99€

Short Razer Kanagawa Wave : 89,99€

Casquette Razer Kanagawa Wave Cap : 59,99€

Ces produits seront disponibles à la vente sur Razer.com, limités à 1337 pièces, dès le 7 avril 2021 (PDT time) / 8 avril 2021 à 4h du matin (CEST).