FUSER : avis de tempête sur le mois d’avril

De nouveaux morceaux arrivent sous la forme de DLC, dont l’iconique Sandstorm de Darude

NCSOFT et Harmonix Music Systems annoncent aujourd’hui l’arrivée prochaine de nouveaux morceaux à télécharger pour FUSER. Dès le mois d’avril, quatre nouvelles chansons seront disponibles gratuitement pour l’ensemble des joueurs, tandis que d’autres pourront être achetées individuellement. Les joueurs pourront également participer au concours des maîtres du mix pour voir leurs créations mises en avant sur le site officiel de FUSER.

Parmi les dix nouveaux morceaux disponibles au mois d’avril, certains seront offerts à l’ensemble des joueurs. Ils sont marqués d’un astérisque dans la liste suivante :

Anthrax – Among The Living

Darude – Sandstorm

Free Sheets – Don’t You Dare *

Ja Rule ft. Ashanti – Always On Time

La Guerra Naranja – Una Noche Más *

Lady Gaga & BLACKPINK – Sour Candy

The Offspring – Self Esteem

Panic! At The Disco – Dancing’s Not A Crime

Winnage – The Night Porter *

ximena – pi de limón *

Pour en savoir plus sur ces nouveautés, rendez-vous sur le site officiel du jeu.

FUSER permet aux joueurs de combiner des voix, des rythmes et des mélodies pour créer leurs propres morceaux de musique. Plus d’une centaine de chansons sont disponibles ainsi que des dizaines d’instruments et effets, pour qu’aucun mix ne ressemble à un autre. FUSER est le bac-à-sable musical ultime.