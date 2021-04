Hearthstone : La nouvelle extension Forgés dans les Tarides est disponible

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

La première extension de l’année du Griffon ajoute 135 nouvelles cartes inspirées par l’une des régions les plus emblématiques et appréciées de World of Warcraft®. Les joueurs pourront également découvrir les 235 cartes du nouvel ensemble fondamental, qui remplace les ensembles classique et de base de Hearthstone existants. La semaine dernière a été marquée par la sortie du format Classique de Hearthstone, qui recrée le jeu tel qu’il était à sa sortie, en 2014.

Forgés dans les Tarides™, la nouvelle extension de Hearthstone®, le célèbre jeu de cartes en ligne de Blizzard Entertainment, est désormais disponible et signe le coup d’envoi de l’année du Griffon par un « Sang et tonnerre ! » tonitruant. Inspiré de l’univers de World of Warcraft®, Forgés dans les Tarides contient 135 cartes inédites reflétant les histoires, personnages et mésaventures qui sous-tendent cette célèbre contrée sauvage.

Pour survivre en ces terres burinées, les joueurs devront tirer parti de la puissance que renferment les Tarides. Forgés dans les Tarides marque l’arrivée du nouveau mot-clé Frénésie, qui confère aux serviteurs un effet redoutable la première fois qu’ils survivent aux dégâts. Les joueurs peuvent également ajouter des sorts de rang à leur deck, qui gagnent en puissance au bout de 5 cristaux de mana, et atteignent leur forme définitive au bout de 10. Les écoles de magie rejoignent par ailleurs de nombreuses cartes de sort de façon permanente, augmentant le nombre de synergies possibles. Enfin, l’extension s’accompagne de 10 serviteurs mercenaires légendaires totalement inédits, un par classe, dont les histoires seront dévoilées tout au long de l’année du Griffon.

« Forgés dans les Tarides reprend des histoires et thèmes emblématiques de Warcraft, et les cartes ajoutées viendront insuffler l’esprit et la fougue de la Horde, » déclare J. Allen Brack, président de Blizzard Entertainment, « Ajoutons à cela l’arrivée du nouvel ensemble fondamental, et on peut dire que l’année du Griffon commence véritablement en beauté. »











Disponible aujourd’hui et déblocable gratuitement pour tous les joueurs au fil de leur progression, l’ensemble fondamental de Hearthstone vient remplacer les ensembles de base et classique par une sélection de 235 cartes, nouvelles et existantes. Conçu pour suivre l’évolution de Hearthstone, l’ensemble fondamental sera mis à jour chaque année, offrira une base solide pour toutes les extensions disponibles au cours d’une année, et assurera un démarrage en douceur aux joueurs de retour et aux nouveaux joueurs.

La semaine dernière, nous avons assisté au lancement du format Classique, qui invite les joueurs à découvrir ou redécouvrir le jeu tel qu’il était à sa sortie, en 2014. Complémentaire aux formats Standard et Libre, le format Classique est un format à part entière, avec ses propres récompenses et son classement, et comprendra toutes les cartes originales de Hearthstone, dans leur version des débuts du jeu.

Pour en savoir plus sur Forgés dans les Tarides, l’ensemble fondamental et le format Classique de Hearthstone, rendez-vous sur www.playhearthstone.com.