La nouvelle extension Épée et Bouclier – Règne de Glace du Jeu de Cartes à Collectionner

The Pokémon Company International a révélé aujourd’hui la prochaine extension du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon, Épée et Bouclier – Règne de Glace, dont la sortie mondiale est prévue le 18 juin 2021.

Inspirée du Pass d’extension Les terres enneigées de la Couronne des jeux vidéo Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, l’extension Épée et Bouclier – Règne de Glace introduit plus de 70 nouvelles cartes Styles de Combat qui aideront les Dresseurs à améliorer leur deck Poing Final ou Mille Poings.

Sylveroy fera son entrée dans le JCC Pokémon en tant que Pokémon-V et Pokémon-VMAX sous ses deux formes, Chevalier du Froid et Chevalier d’Effroi. Ces Pokémon permettront aux joueurs de renforcer leur deck, ou d’en créer de nouveaux autour de ce puissant Pokémon qui sera à l’origine d’intéressantes stratégies de jeu. De plus, les Dresseurs peuvent se préparer à jouer avec de nouveaux Pokémon-V et Pokémon-VMAX, dont des cartes telles qu’Artikodin de Galar, Électhor de Galar et Sulfura de Galar.

Disponible dans les boosters, les collections spéciales et dans les deux versions du Coffret Dresseur d’élite mettant à l’honneur Sylveroy Cavalier du Froid et Sylveroy Cavalier d’Effroi, l’extension complète d’Épée et Bouclier – Règne de Glace contient :

8 Pokémon-VMAX

15 Pokémon-V et 26 cartes Pokémon-V entièrement illustrées

28 cartes Dresseur et 13 cartes Supporter entièrement illustrées

3 nouvelles cartes Énergie spéciale

Dès le 5 juin, les Dresseurs souhaitant jouer avec cette extension avant sa sortie officielle pourront se procurer un Boîtier Stratégies et Combats d’Épée et Bouclier – Règne de Glace dans les magasins participants. Chaque boîtier contient quatre boosters d’Épée et Bouclier – Règne de Glace, un booster Évolution de 23 cartes qui comprend des cartes clés de l’extension actuelle et d’extensions précédentes, dont une parmi quatre cartes promo à illustration alternative, et une page d’astuces pour bâtir un deck.

Pour plus d’informations sur le JCC Pokémon, consultez Pokemon.fr/JCC.