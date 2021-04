PC Building Simulator : Une gigantesque mise à jour gratuite sur consoles !

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Plus de 250 nouveaux composants ajoutés et 5 ateliers de marques renommées à découvrir d’urgence en DLC

Une mise à jour massive attend les joueurs de PC Building Simulator sur consoles ! Outre plus de 250 nouveaux composants à intégrer dans ses machines virtuelles, cette mise à jour offre de nombreuses améliorations de l’expérience de jeu globale, la gestion officielle des claviers et souris sur Xbox One et un nouveau système de filtres bien pratique dans la boutique et l’inventaire.



En plus de ce contenu gratuit, l’ensemble des DLC Workshops de la version PC du jeu sont désormais disponibles à l’achat, chacun mettant en avant un fabricant de renommée internationale : Razer, Republic of Gamers, NZXT, Overclockers UK et AORUS.

La mise à jour est disponible sur Xbox One et PlayStation 4, et très bientôt sur Nintendo Switch.



A Propos de PC Building Simulator

PC Building Simulator vous invite à développer votre propre entreprise de réparation d’ordinateurs en apprenant à diagnostiquer, réparer et construire les PC de vos clients. Avec des composants réels sous licences et la gestion réaliste des dimensions hardware et software du métier, il vous est désormais possible de construire le PC de vos rêves !

Pour plus d’informations à propos de PC Building Simulator et la mise à jour gratuite 1.2.0 sur consoles, suivez les liens suivants :

Post de blog de la mise à jour 1.2.0 sur consoles

Le Press Kit de PC Building Simulator

Le site officiel dePC Building Simulator