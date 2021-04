PlayStation Plus du mois d’avril 2021

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Oddworld: Soulstorm | PS5

Abe, le héros d’Oddworld, est de retour dans ce jeu de plateforme et d’aventure dynamique, qui prend place juste après les événements de l’opus de 2014, Oddworld: New ‘N’ Tasty. Autrefois simple rouage d’une machine méga-corporatiste impitoyable, Abe est désormais un héros malgré lui, une véritable lueur d’espoir pour les Mudokons qu’il entend sauver par tous les moyens. Recrutez des fidèles, optez pour la furtivité et résolvez des énigmes pour survivre. Vous pouvez également fouiller l’environnement pour trouver des marchandises et fabriquer un véritable arsenal pour libérer vos amis. Dans Oddworld: Soulstorm, vous commencerez à comprendre que l’union fait la force, vous permettant de résoudre des problèmes dont vous ne seriez jamais venu à bout seul.

Days Gone | PS4

Voyagez dans un monde ouvert et désolé situé dans le Nord-Ouest Pacifique sous les traits du vagabond et chasseur de primes Deacon St. John. Sur votre fidèle bécane, arpentez des routes accidentées dangereuses et affrontez des hordes de Freakers redoutables, mais aussi des humains peu recommandables. La météo imprévisible et le cycle jour/nuit recèlent des dangers incroyables et des surprises hallucinantes : tout autour de vous semblera conspirer à votre mort. Mettez au point des stratégies et personnalisez vos armes et compétences, fabriquez des pièges et améliorez votre moto tout en tentant de survivre à ce monde sauvage implacable.

Zombie Army 4: Dead War | PS4

Les hordes de Hitler sont de retour dans ce jeu de tir qui vous glacera le sang, conçu par les créateurs de Sniper Elite 4. Des ennemis occultes, des armes dévastatrices et une campagne éprouvante pour 1 à 4 joueurs** située dans l’Europe des années 40 vous attendent. Seul ou en équipe, vous devrez sauver l’humanité d’une apocalypse zombie. Continuez l’histoire alternative de la trilogie Zombie Army avec de nouveaux niveaux gigantesques et dévoilez au grand jour un plan sinistre qui mènera votre brigade de survivants à travers l’Italie et au-delà.