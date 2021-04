Summoners War: Lost Centuria sortira le 29 avril dans le monde entier

Partager Facebook

Le nouvel épisode de la célébrissime licence Summoners War offre des affrontements en temps réel sur mobile contre les joueurs du monde entier, ainsi qu’une toute nouvelle histoire

Com2uS annonce la date de sortie de Summoners War: Lost Centuria, la suite très attendue du fameux jeu de rôle mobile Summoners War: Sky Arena . Disponible dès le 29 avril prochain, ce nouveau titre de l’univers Summoners War offrira des créatures inédites et des monstres connus et appréciés des fans avec un tout nouveau système de combats : basé sur des cartes à jouer et entièrement en temps réel, il récompense les compositions d’équipe les plus intelligentes, la stratégie et le sens du timing. Pour recevoir des récompenses bonus au lancement, les joueurs peuvent se préinscrire sur le site officiel du jeu ou via l’Apple App Store et Google Play.

Découvrez l’action débridée de Summoners War: Lost Centuria dans cette nouvelle bande-annonce :

Lost Centuria combine les monstres et l’univers de Summoners War: Sky Arena avec un tout nouveau gameplay qui plonge les joueurs dans un intense jeu de stratégie en temps réel. Armé d’un deck de cartes personnalisé, les invocateurs font appel à huit créatures qui coûtent chacune une certaine quantité de Mana. Le montant ne reflète pas nécessairement l’utilité d’un Monstre sur le champ de bataille : toutes les cartes peuvent avoir un impact significatif si elles sont utilisées dans le cadre d’une stratégie construite et réfléchie. Il appartient aux joueurs de créer un deck équilibré et de choisir le bon moment pour abattre ses atouts maîtres et vaincre son adversaire dans des combats dynamiques en temps réel.

En 2020, Summoners War: Lost Centuria a fait tourner bien des têtes avec une bêta mondiale dont les plus de 200 000 joueurs ont salué l’exigence stratégique et les combats palpitants. Avec plusieurs systèmes intriqués dont le Counter et les Summoner Spells, les joueurs peuvent s’attendre à des combats hautement tactiques qui restent passionnants et imprévisibles jusqu’au dernier instant.

Avec plus de 5 millions de participants à la campagne de préinscription de Lost Centuria, Com2uS est impatient de laisser les joueurs du monde entier découvrir son titre et de recueillir leurs retours sur cette nouvelle approche d’une licence connue et appréciée de tous.

Toutes les informations sur Summoners War: Lost Centuria sont disponibles sur Instagram, Facebook et YouTube.