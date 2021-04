Partager Facebook

Il est des livres qu’on lit en apnée. « Femmes en colère » de Mathieu Menegaux en fait assurément partie. S’inscrivant dans la veine #MeToo, l’ouvrage évoque la vengeance d’une femme violée. Cette femme, c’est Mathilde Collignon. Gynécologue de profession et mère de deux enfants, elle attend son jugement dans la cellule des accusés du Palais de justice de Rennes. Le lecteur sait qu’elle a commis un crime barbare, qu’elle l’a avoué et que son acte a ébranlé toutes les consciences. « Mathilde Collignon est plus qu’une accusée, elle est devenue le révélateur de l’état de la société post #MeToo ». Ce n’est que vers la page 120 que l’on découvre le crime dont est accusée Mathilde.

Le récit ne suit pas le procès proprement dit, mais présente l’originalité de commencer alors que les débats sont terminés et que le jury se retire pour délibérer sous la houlette du Président de la Cour d’assises de Rennes, Clément Largeron. Trois magistrats de carrière et six jurés populaires devront trancher : avoir été victime justifie-t-il de devenir bourreau ? Ou selon les termes de l’avocat de la défense, que choisiront-ils ? D’être des justiciers et alors de condamner lourdement Mathilde ? Ou d’être justes et alors de se montrer cléments envers cette femme qui a reconnu les faits et qui a déjà été punie ?

Le roman alterne les chapitres de délibération du jury (le Président cherche à faire appliquer le droit alors que les jurés cèdent à l’émotion) et ceux où l’on retrouve Mathilde, seule dans la cellule des accusés du Palais de justice en train d’attendre son verdict tout en écrivant son journal intime. C’est par ce biais que le lecteur apprend ce qui s’est passé et le cheminement qui s’est produit dans la tête de Mathilde. Portée par une écriture au scalpel, cette double plongée dans l’intime est captivante de bout en bout.

Le roman, parfaitement documenté et très précis, offre également une réflexion passionnante sur la manière dont la justice est rendue, et plus particulièrement sur le système du jury populaire lors de procès d’Assises (système qui a été supprimé en Suisse).

Une fois de plus, Mathieu Menegaux frappe juste et fort et nous livre un roman percutant qui prend aux tripes. Un immense coup de cœur comme tous les romans précédents de cet auteur.