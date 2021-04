BRAVIA CORE : le meilleur du cinéma disponible sur les téléviseurs BRAVIA XR de Sony

Partager Facebook

Le nouveau service BRAVIA CORE propose sur tous les téléviseurs BRAVIA XR une grande sélection de films parmi les plus récents, des grosses productions aux grands classiques en Pure Stream, la meilleure qualité d’image en streaming.

Créé en collaboration avec Sony Pictures Entertainment (SPE), le service de streaming vidéo BRAVIA CORE est le fruit de la convergence entre divertissement et technologie avec pour mission d’offrir aux acquéreurs de la toute nouvelle gamme de téléviseurs Sony d’incroyables films et du contenus additionnels de la plus haute qualité. Le service sera installé dès le lancement dans tous les nouveaux téléviseurs BRAVIA XR, comme les récents OLED série MASTER A90J et les prochains modèles Full Array. Le service BRAVIA CORE permet aux utilisateurs de profiter d’une sélection de nouveautés premium et de grands classiques de SPE[i], ainsi que de la plus grande collection de films au format IMAX Enhanced. BRAVIA CORE est le premier service de vidéo à la demande à intégrer la technologie Pure Stream pour produire une qualité d’image équivalente à celle des BD UHD avec un débit allant jusqu’à 80 Mo/s[ii].

Keith Le Goy, président de la division Worldwide Distribution and Networks chez Sony Pictures Television déclare : « Nous réunissons les meilleurs réalisateurs et les meilleurs acteurs pour proposer aux consommateurs des films sublimés par la technologie Sony sur nos téléviseurs. Quant au service vidéo BRAVIA CORE présent sur chaque téléviseur BRAVIA XR, il offre le summum du divertissement audiovisuel à domicile. »

Les propriétaires de téléviseurs BRAVIA XR peuvent ainsi accéder à des films parmi une sélection de plus de 300 titres, dont Venom, Pierre Lapin, Ghostbusters, Blade Runner 2049 et Jumanji : The Next Level, à l’aide de leurs crédits BRAVIA CORE. 2 ans d’accès au service vidéo illimité BRAVIA CORE et 10 crédits pour des films premium sont inclus avec les nouveaux téléviseurs A90J et Z9J et un an d’accès au service BRAVIA CORE ainsi que 5 crédits pour des films premium sont inclus avec les séries A80J, X95J et X90J. BRAVIA CORE met à disposition une incroyable offre cinématographique à regarder en streaming à volonté et en qualité allant jusqu’à la 4K HDR[iv] ainsi que de nombreux contenus sur les coulisses de vos films préférés : interview, bonus…

Pete Wood, vice-président de la division New Media Distribution chez Sony Pictures Entertainment déclare : « Depuis environ quatre ans, nous mettons tout en œuvre pour repenser le divertissement audiovisuel à domicile et proposer une technologie immersive partageant les mêmes critères d’excellence du cinéma. BRAVIA CORE offre une expérience immédiate hors du commun. Vous bénéficiez du meilleur contenu que le studio a à offrir, de nos plus récents succès à certains des plus grands classiques de Sony. »

Pour offrir un spectacle vraiment captivant à la maison, BRAVIA CORE donne accès à la plus grande cinémathèque au format IMAX Enhanced. Optimisée pour BRAVIA XR, elle offre une image IMAX remastérisée et un son immersif signé DTS.

Pour Bruce Markoe, directeur de IMAX Post, IMAX Corporation : « IMAX Enhanced est la meilleure façon de découvrir les superproductions en dehors des salles de cinéma. Nous avons étroitement collaboré avec Sony Pictures et DTS pour remasteriser plus de 50 titres IMAX Enhanced, et offrir une image et un son haute fidélité inédits sur les téléviseurs Sony BRAVIA XR. Nous sommes ravis de poursuivre l’enrichissement de la collection IMAX Enhanced sur BRAVIA CORE, et nous avons hâte d’offrir aux consommateurs ce qu’ils aiment avec les meilleurs contenus en streaming. »

Les contenus tournés au format IMAX utilisent des caméras certifiées, comme Spider-man: Far from Home, ont un rapport d’aspect élargi et conçu spécifiquement pour IMAX dans le but de remplir une plus grande partie de l’écran et apporter une immersion plus intense. Les téléspectateurs peuvent ainsi profiter chez eux d’une expérience cinématographique d’un niveau véritablement supérieur, y compris sur des films récompensés (Les Filles du docteur March, L’Extraordinaire Mr. Rogers), des films d’action à succès (Bad Boys For Life, Baby Driver) et des comédies pour toute la famille (Hôtel Transylvanie, Les Schtroumpfs : le village perdu).

« La réalisation de films est devenue extrêmement pointue, mais grâce aux téléviseurs Sony BRAVIA XR et à leur technologie, vous pouvez désormais vivre cette expérience chez vous » ajoute Bruce Markoe.

Grâce à Studio Access, compris dans l’offre BRAVIA CORE, les téléspectateurs peuvent accéder à une multitude de séquences tournées en coulisses, d’interviews et d’autres bonus sur la création des films et leurs effets spéciaux, pour une expérience cinéphile encore plus riche.

BRAVIA CORE est disponible dès maintenant sur tous les téléviseurs BRAVIA XR. La gamme BRAVIA XR est dotée du nouveau Cognitive Processor XR reposant sur une toute nouvelle méthode de traitement d’image dépassant l’IA traditionnelle pour reproduire des images telles que nous les percevons à travers la vue et l’ouïe et afficher des images ultra réalistes.

Plus de détails sur BRAVIA CORE : https://www.sony.ch/fr/electronics/bravia-core

[i] Accès temporaire aux contenus de la vidéo à la demande par abonnement : 24 mois de vidéo à la demande BRAVIA CORE pour les modèles Z9J et A90J ou 12 mois pour les A80J, A83J, A84J, X95J, X90J, X92J, X93J et X94J. La période d’abonnement commencera au moment de la création du compte BRAVIA CORE. L’accès au contenu de la vidéo à la demande par abonnement prendra fin au terme de la période d’abonnement temporaire acquise avec le téléviseur. Tout renouvellement fera l’objet d’un accord avec le fournisseur du service BRAVIA CORE, sous réserve des conditions générales applicables à ce service. [ii] Le nombre et la sélection des titres peuvent varier. [iii] BRAVIA CORE intègre Pure Stream™ qui diffuse en streaming à un débit compris entre 30 et 80 Mo/s. Pour accéder à Pure Stream™ à 30 Mo/s, vous devez avoir un débit Internet minimal de 43 Mo/s. Pour accéder à Pure Stream™ à 80 Mo/s, vous devez avoir un débit Internet minimal de 115 Mo/s. BRAVIA CORE n’est pas responsable des restrictions de réseau ou de la bande passante disponible. Des restrictions et des conditions du fournisseur de services réseau peuvent s’appliquer. La qualité du flux vidéo s’adapte automatiquement à la bande passante disponible. [iv] Accès temporaire aux contenus de la vidéo à la demande par abonnement : 24 mois de vidéo à la demande BRAVIA CORE pour les modèles Z9J et A90J ou 12 mois pour les A80J, A83J, A84J, X95J, X90J, X92J, X93J et X94J. La période d’abonnement commencera au moment de la création du compte BRAVIA CORE. L’accès au contenu de la vidéo à la demande par abonnement prendra fin au terme de la période d’abonnement temporaire acquise avec le téléviseur. Tout renouvellement fera l’objet d’un accord avec le fournisseur du service BRAVIA CORE, sous réserve des conditions générales applicables à ce service.