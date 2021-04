L’alpha technique solo de Diablo II: Resurrected, sur PC ce week-end

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Les joueurs vont pouvoir de nouveau traquer le Rôdeur noir, cette fois-ci en haute définition, à partir du vendredi 9 avril.

Blizzard Entertainment annonce que l’alpha technique solo sur PC de Diablo II: Resurrected commencera ce vendredi 9 avril à 15h00, heure de Paris.

Une sélection limitée de joueurs inscrits à l’alpha technique seront choisis aléatoirement et recevront par e-mail un accès ainsi que des instructions dans les prochains jours. L’alpha technique se terminera pour tous les testeurs le lundi 12 avril à 19h00, heure de Paris.

Les participants pourront choisir trois classes parmi les sept disponibles dans la version finale, et pourront parcourir l’intégralité des deux premiers actes du jeu. Ils pourront ainsi combattre avec le courageux Barbare, la rapide et agile Amazone ou la Sorcière et ses redoutables sorts. Les joueurs devront aider les rogues en se frayant un chemin jusqu’à leur monastère sacré, pourront se mesurer à Andarielle, la demoiselle d’Angoisse, avant de se diriger vers l’est et le désert aride de Lut Gholein pour y affronter Duriel, le seigneur de la Souffrance. Le niveau n’est pas limité, les participants pourront donc améliorer leurs personnages autant qu’ils le souhaitent jusqu’à la fin de l’alpha technique.

Les effets visuels de Diablo II: Resurrected ont été grandement améliorés en résolution 4K, avec des rendus physiques entièrement en 3D ainsi qu’une bande son remasterisée en Dolby Surround 7.1. Tous les aspects de l’alpha technique sont en cours de développement, mais les joueurs sélectionnés vont pouvoir déjà profiter de certaines des améliorations de confort apportées à Diablo II, comme le ramassage automatique de l’or, les coffres partagés, et la compatibilité avec les manettes.

Pour ce test, les développeurs ont souhaité se concentrer sur l’expérience en solo de Diablo II: Resurrected. Le multijoueur fait bien entendu partie intégrante de Diablo II, un test séparé sera organisé plus tard dans l’année.

Pour plus d’informations sur l’alpha technique de Diablo II, rendez-vous sur cet article.