Overwatch : les Archives 2021 sont disponibles

L’évènement saisonnier des Archives est de retour du 6 au 27 avril 2021.

Les joueurs pourront y redécouvrir le passé glorieux d’Overwatch et également profiter d’un nouveau système de récompenses pour les défis hebdomadaires et de nouvelles missions des Archives dès maintenant sur PC, Xbox, PlayStation et Nintendo Switch. Les joueurs souhaitant y prendre part devront se connecter du 6 au 27 avril pour ajouter de nouveaux objets ornementaux à leur collection.

DÉFIS HEBDOMADAIRES

Les défis hebdomadaires sont de retour, mais la façon de remporter des récompenses a changé.

Nouveau système de récompenses Il n’est plus nécessaire de remporter 9 parties : désormais, les joueurs gagnent des étoiles en jouant tout simplement. Il n’est pas nécessaire de remporter la victoire pour obtenir des étoiles Les missions plus difficiles rapportent plus d’étoiles Obtenir 10/20/30 étoiles dans les missions des Archives permet de déverrouiller des objets ornementaux

Semaine 1 Gains doublés dans les missions Insurrection Cœurs de magma – Les ennemis forment une flaque de lave en mourant. Dragon de papier – Les joueurs ont 50 % de points de vie en moins et infligent plus de dégâts. *NOUVEAU* Barrières pare-balles – Les barrières ennemies sont invulnérables. Obtenir 10 étoiles pour déverrouiller l’icône de joueur, 20 étoiles pour le tag Obtenir 30 étoiles pour déverrouiller Lúcio corredor (épique)

Semaine 2 Gains doublés dans les missions Représailles Frappe chirurgicale – Seuls les coups critiques infligent des dégâts aux ennemis. Combat rapproché – Les ennemis ne peuvent subir des dégâts que lorsqu’un joueur est près d’eux. *NOUVEAU* Gages d’amitié – Infliger des dégâts aux ennemis soigne d’autres ennemis. Obtenir 10 étoiles pour déverrouiller l’icône de joueur, 20 étoiles pour le tag Obtenir 30 étoiles pour déverrouiller Zenyatta subaquatique (épique)

Semaine 3 Gains doublés dans les missions Avis de tempête Lune de sang – Aucun héros de soutien. Soins réduits. Infliger des dégâts permet de se soigner. La tempête fait rage – Certains ennemis sont enragés. Les tuer propage la rage. *NOUVEAU* Orage – Les ennemis infligent des dégâts à tous les joueurs proches. Obtenir 10 étoiles pour déverrouiller l’icône de joueur, 20 étoiles pour le tag Obtenir 30 étoiles pour déverrouiller Ange camouflage (épique)



NOUVEAUX OBJETS ORNEMENTAUX

5 modèles légendaires Tracer cavalerie Fatale mousquetaire Soldat : 1776 Zarya polyanitsa Genji bushi

3 modèles épiques

Des icônes de joueur et des tags