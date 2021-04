KONAMI annonce Pitch Clash BETA, un nouveau jeu mobile pour les fans de football

Partager Facebook

L’Open Beta de Pitch Clash est disponible sur Android dès aujourd’hui et jusqu’au 20 avril 2021

Konami Digital Entertainment B.V. annonce Pitch Clash BETA, un nouveau jeu mobile casual disponible dès aujourd’hui sur les appareils Android dans le cadre d’une Open Beta.

Compte Twitter officiel : https://twitter.com/pitchclash

Page Google Play Store : LIEN

Le tout nouveau gameplay de football stratégique de Pitch Clash est accessible à tous les joueurs avec des matchs rapides, des contrôles simples et des mécaniques faciles à apprendre. L’Open Beta se déroulera jusqu’au 20 avril 2021.

Pitch Clash intègre des licences de ligues populaires ainsi que des clubs européens et sud-américains de haut niveau comme les géants FC Barcelone, Manchester United, Juventus FC et FC Bayern Munich. Plus de 10 000 joueurs sous licence sont également disponibles en tant que cartes de joueur à collectionner.

Description officielle :

Choisissez vos cartes de joueur et faites le plein d’émotions en affrontant vos amis et rivaux dans le monde entier. Prenez des décisions tactiques rapides pour venir à bout de vos adversaires et mener votre effectif à la victoire !

Découvrez un nouveau genre de stratégie de football

Participez à un match simple à jouer, où et quand vous voulez

Profitez de super graphismes et de règles de jeu simples

Vivez le frisson de prendre des décisions vitales dans les moments décisifs d’un match

Testez vos compétences tactiques contre vos amis et rivaux du monde entier

Détendez-vous et profitez d’une jouabilité dynamique qui s’enchaîne comme un match à la TV

Remplissez votre deck de cartes de joueur pour créer votre équipe de rêve

Communiquez avec d’autres joueurs pendant les matches à l’aide de vignettes

Contient plus de 10 000 joueurs sous licence des clubs les plus populaires du monde

Pitch Clash invite les joueurs à affronter des amis et fans de football du monde entier. Le fun de ce nouveau titre mobile réside dans l’anticipation des actions de l’adversaire, et du prochain coup de maître sur le terrain. Plus un joueur connaît son adversaire, plus le match est exaltant et rempli de stratégie. La configuration rapide et facile du jeu permet d’affronter ses amis et rivaux à travers les pays pour un divertissement non-stop.