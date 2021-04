Le jeu vidéo PAC-MAN 99 disponible sur Nintendo Switch

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

PAC-MAN 99 est le tout dernier jeu issu de la célèbre franchise PAC-MAN. Le jeu propose une expérience multijoueur en ligne qui ne ressemble à aucune autre dans l’histoire de la série. Quatre-vingt-dix-neuf joueurs de PAC-MAN s’affrontent jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’un. Mordez les Power Pellets pour activer des bonus spéciaux et envoyez « Jammer Pac-Man » dans les labyrinthes adverses pour devenir le dernier PAC debout. PAC-MAN 99 est une offre spéciale pour les membres de Nintendo Switch Online*, sans frais supplémentaires.

Développé par Arika Co. Ltd, PAC-MAN 99 reprend le gameplay du jeu d’arcade classique de PAC-MAN apprécié par des millions de personnes à travers le monde depuis 40 ans. Le jeu offre une toute nouvelle expérience de Battle Royal multijoueur en affrontant 98 autres joueurs. Éliminez les autres joueurs en envoyant « Jammer Pac-Man » dans les labyrinthes des adversaires en touchant une Power Pellets et en battant des fantômes. « Jammer Pac-Man » encombrera le labyrinthe de l’adversaire et ralentira son Pac-Man, ce qui rendra plus difficile pour lui d’éviter les fantômes et de vider son labyrinthe de Pac-Dots. En plus de rendre les fantômes vulnérables, les Power Pellets confèrent également à Pac-Man des capacités spéciales, comme l’augmentation de sa vitesse ou l’envoi de plus de « Jammer Pac-Man » dans les labyrinthes des autres joueurs. Chaque capacité a ses inconvénients, alors choisissez bien votre stratégie

« Avec PAC-MAN 99, nous continuons à faire évoluer et à développer la marque PAC-MAN que les fans aiment depuis plus de 40 ans maintenant. Ce jeu marque également une nouvelle étape dans notre relation de longue date avec Nintendo et nous permet d’offrir aux joueurs des expériences encore plus amusantes », a déclaré Hervé Hoerdt, Senior Vice-Président Marketing , Digital et Contenu chez BANDAI NAMCO Entertainment Europe. « PAC-MAN 99 est une nouvelle version du gameplay légendaire de PAC-MAN, avec une prise en main du jeu rapide pour laquelle la franchise est connue, associé à la possibilité de jouer n’importe où grâce à la Nintendo Switch, ainsi qu’à un gameplay compétitif pour que tout le monde puisse en profiter. »

Un pack DLC payant sera disponible au lancement pour améliorer l’expérience de PAC-MAN 99 avec des modes supplémentaires, notamment un mode de combat contre le CPU hors ligne, des matchs privés contre des amis, des défis spéciaux de score et de Time Attack et 20 skins alternatifs de jeux classiques de BANDAI NAMCO Entertainment Inc. comme DIG DUG®, GALAGA® et bien d’autres ! Le DLC PAC-MAN 99 peut être acheté en pack et les skins des personnages classiques peuvent être achetés individuellement sur le Nintendo eShop.