THE LAST KIDS ON EARTH ET LE SCEPTRE MAUDIT : date de sortie

Découvrez en famille ce nouveau jeu d’action et de zombies basé sur le best-seller de MaxBrallier «The Last Kids On Earth» et sur la série Netflix homonyme récompensée aux Emmy Awards

Outright Games, premier éditeur mondial de contenu de divertissement interactif familial, Atomic Cartoons (division enfants et famille de Thunderbird Entertainment) et le studio de développement Stage Clear Studios viennent d’annoncer que le jeu vidéo d’action et de zombies pour toute la famille The Last Kids on Earth et le sceptre maudit sortira le 4 juin 2021. Le partenariat de production est géré par Cyber Group Studios, l’agent mondial d’Atomic Cartoons pour la commercialisation, l’octroi de licence et le jeu vidéo.

Basé sur l’univers de la série Netflix à succès Les mômes de l’apocalypse (The last Kids on Earth en version originale) primée aux Emmy Awards, ce nouveau jeu d’action-aventure sera disponible le 4 juin 2021 sur Nintendo Switch™, PlayStation®, Xbox et Steam.

Dans The Last Kids on Earth et le sceptre maudit, les joueurs prendront part à une toute nouvelle aventure et exploreront l’immense ville de Wakefield pour y affronter des hordes de zombies. Dans la peau des légendaires héros Jack, Quint, June et Dirk, ils devront retrouver les pièces du surpuissant « Sceptre maudit » et empêchez Malondre, la reine des monstres, d’invoquer le terrible Rezzock l’Ancien, le Destructeur de mondes. Il sera possible de jouer en mode coopératif (1 à 4 joueurs) hors ligne dès le lancement du jeu, puis très rapidement en ligne via un correctif.

The Last Kids on Earth et le sceptre maudit sortira le 4 juin 2021 sur Nintendo Switch™, PlayStation®, Xbox et Steam. Vous pouvez précommander le jeu ici : https://outrightgames.com/us/games/the-last-kids-on-earth/